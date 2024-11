Prefeito Orlando Morando entrega 584 escrituras na Vila São Pedro

O maior programa de regularização fundiária da Prefeitura de São Bernardo, que já entregou mais de 50 mil escrituras desde 2017, chegou à Vila São Pedro. Após mais de 35 anos de espera, os 584 moradores contemplados neste sábado (30/11) finalmente têm motivos para comemorar.

De acordo com o prefeito Orlando Morando, que entregou pessoalmente as primeiras escrituras ao lado da esposa, deputada estadual Carla Morando, do secretário de Habitação, João Abukater, do vereador eleito Geraldo Gomes (também presidente da associação de moradores do bairro) e de outras autoridades, este foi um dia para guardar na memória e no coração.

“É uma realização pessoal como prefeito. Daqui a exatos 30 dias, meu mandato se encerra, e eu sairia frustrado se não tivesse conseguido tirar esse projeto do papel. Muitos prometeram e não cumpriram, mas a nossa gestão não só prometeu como entregou. Não apenas para a Vila São Pedro, mas para toda a cidade, transformando São Bernardo com o maior programa de regularização fundiária de sua história, com mais de 50 mil escrituras já entregues. Este é um documento sólido, definitivo e eterno. Usem, cuidem e façam as melhores escolhas para a casa própria de vocês”, destacou o prefeito.

Dentro do programa A Casa é Minha, a Secretaria de Habitação desenvolveu uma ferramenta on-line para auxiliar as famílias que ainda não possuem a titularidade dos seus imóveis. Assim, os munícipes podem preencher seus dados e enviar os documentos necessários para o processo de regularização fundiária diretamente pelo computador, tablet ou celular, por meio do site: www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.

“Nesta primeira etapa, foram contemplados 1.495 lotes. Porém, estamos entregando 584 escrituras porque os demais proprietários ainda não apresentaram toda a documentação necessária à Secretaria de Habitação. Esses títulos, inclusive, já estão pagos no cartório”, reforçou o secretário João Abukater.

MAIS DE 50 MIL ESCRITURAS ENTREGUES – Até o final de 2024, a Prefeitura terá concluído a entrega de escrituras a mais de 50 mil famílias de São Bernardo, sem qualquer custo para os moradores. Além dos títulos já entregues, a Administração iniciou a regularização fundiária nos bairros Jesus de Nazaré I e II, Vila São Pedro (2ª etapa), Jardim João de Barro e Vila União.