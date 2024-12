Prefeito Orlando Morando é homenageado com Colar de Honra ao Mérito Legislativo na Alesp

Em uma noite recheada de emoção e homenagens, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, foi agraciado com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo em sessão solene realizada no Plenário Juscelino Kubitschek, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), nesta segunda-feira (2/12). A honraria máxima do parlamento paulista foi concedida por iniciativa da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando.

Idealizadora da honraria, a deputada estadual Carla Morando destaca a trajetória política relevante do prefeito Orlando Morando e que vem contribuindo com a sociedade ao longo dos últimos 27 anos em diversas frentes. “Além de prefeito de São Bernardo por oito anos, reeleito pela população, com expressiva colaboração para o avanço da cidade e melhora da qualidade de vida das pessoas, ele também desempenhou papel importante como deputado estadual por quatro mandatos e foi vereador”, lembra.

Entre os feitos marcantes do marido como deputado estadual, a parlamentar ressalta a autoria do projeto Ficha Limpa estadual, além de forte atuação na Alesp em comissões importantes, como a de transportes, e em CPIs. “Todo o histórico do Orlando e sua atuação relevante nas mais diversas áreas, entre elas a saúde e a social, o dignifica para o recebimento desta comenda, que é a maior honraria que existe aqui no parlamento paulista, o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. É uma alegria muito grande poder participar dessa homenagem, porque sei o quanto ele faz diferença no Estado de São Paulo”, reforça.

Para o homenageado, é uma enorme alegria retornar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sua casa por quatro mandatos consecutivos como deputado estadual, e palco de debates fundamentais para melhorar a vida das pessoas. “Tenho muito orgulho dos anos em que estive na Alesp, e de participar da discussão de temas relevantes para a sociedade nesta tribuna pelo simples motivo de querer o melhor para a população. Podem ter certeza de que irei continuar fazendo a boa política e lutando em prol das pessoas. Tenho convicção de que ao realizar o sonho de ser prefeito de São Bernardo pude contribuir para a realização do sonho das famílias que precisavam de uma saúde de qualidade, de uma vaga na creche, de uma cidade melhor e que ofereça qualidade de vida”, comenta.

Morando ainda agradeceu a esposa e companheira de vida, Carla Morando, pela parceria ao longo dos anos e pela homenagem e, também, aos familiares, amigos e demais convidados presentes. “Este reconhecimento não é só meu, mas de todos que confiaram no meu trabalho e caminharam ao meu lado. Agradeço à minha esposa e brilhante deputada estadual, Carla Morando, pela homenagem. Aos meus filhos, Orlandinho e Antonella, minha mãe, Catarina, minha irmã, Márcia, e os meus sobrinhos Flávia e Nicolas, agradeço pela presença. Ao meu pai, Orlando, um lutador, o meu muito obrigada por tudo”, emocionou-se.

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima, ressaltou que fez questão de estar presente no evento e que se trata de homenagem “mais do que justa” ao atual chefe do Executivo. “Sabemos que o Orlando deixou um legado na Alesp, realizando um importante trabalho em prol do povo paulista e tenho certeza de que é exemplo de homem público para muitos que desejam seguir carreira política. Como prefeito de uma das maiores cidades do País, fez com que São Bernardo avançasse e, agora, tenho a missão de dar continuidade a essas melhorias”, ressalta.

O Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo é conferido pela Alesp a pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, civis ou militares, que tenham atuado de maneira a contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado, como forma de prestar-lhes, pública e solenemente, justa homenagem.