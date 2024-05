Prefeito Orlando Morando dá início a elaboração do PMMA

Ampliando as políticas públicas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, assinou nesta quinta-feira (30/5) o contrato que autoriza e dá início a execução de serviços técnicos especializados de mobilização, capacitação e elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), além do Plano de Manejo do Parque Estoril. A expectativa é a de que, a partir da concepção dos dois documentos, técnicos da Prefeitura passem a ter um mapeamento mais preciso das características dessas áreas, permitindo assim, que o município possa expandir suas ações de preservação desses territórios.

A elaboração do PMMA é mais uma ação do Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de Bairros de São Bernardo), iniciativa que tem como objetivo principal desenvolver projetos de intervenções na infraestrutura para a melhorar a mobilidade, acessibilidade, saneamento básico, saúde, educação e segurança urbana, assim como a mitigação de impactos ambientais em áreas da bacia hidrográfica da Represa Billings, em várias áreas do município. Ao todo, cerca de R$ 480 mil serão investidos neste processo de execução de serviços técnicos para elaboração do documento. Já o Plano de Manejo do Estoril tem recursos junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) para sua elaboração.

“São Bernardo tem um patrimônio ambiental valoroso e nosso objetivo é conservar e recuperar esse bem precioso. Esses dois importantes anúncios que fizemos hoje só reforçam nosso compromisso e nossa preocupação real e constante com a conservação do bioma e do meio ambiente em nossa cidade”, destacou o chefe do Executivo que, relembrou ainda, que o Dia Nacional da Mata Atlântica foi celebrado no início desta semana, em 27 de maio.

A secretária de Meio Ambiente de São Bernardo, Dra. Regina Célia Damasceno, ressaltou a importância das iniciativas anunciadas pela Administração municipal. “O PMMA é um instrumento de gestão, que visa a conservação e a recuperação da Mata Atlântica. Com o mapeamento da área de extensão, poderemos executar ações assertivas nesse aspecto. Já o Plano de Manejo do Estoril irá definir quais os usos adequados e sustentáveis para esse espaço”.

NOVA EMBARCAÇÃO – Além de dar início a elaboração dos dois planos, Morando também aproveitou a oportunidade para entregar uma nova embarcação à Guarda Ambiental, que facilitará a fiscalização de agentes em áreas mais fechadas e distantes da Billings, contribuindo para a preservação da represa. O ato contou com a presença dos secretários Coronel Carlos Alberto (Segurança Urbana) e Marcos Cayres (Serviços Urbanos).

A nova embarcação da Guarda Civil Municipal foi adquirida com recursos do Fundo Municipal de Recuperação Ambiental e ganhou o nome de Urutau, também conhecida como mãe-da-lua e emenda-toco, de hábitos noturno e que utilizam bem suas plumagens para se camuflarem. Normalmente se passam por um pedaço de madeira, um galho de árvore ou mesmo troncos ou em pé. O urutau-comum é tido como nobre pelos moradores rurais por simbolizar força e pela forma como se protege dos perigos e dos predadores.