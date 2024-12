Prefeito Orlando Morando vistoria avanço na construção do futuro Sesc São Bernardo

As obras para a instalação do primeiro Sesc de São Bernardo seguem em ritmo acelerado. O complexo cultural e de lazer está sendo erguido ao lado dos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo, na Avenida Lucas Nogueira Garcez, Jardim do Mar, com previsão de início das atividades em novembro de 2027. Em vistoria realizada nesta quarta-feira (18), o prefeito Orlando Morando constatou a evolução do trabalho dos 130 colaboradores empenhados no processo de construção da unidade, atualmente com 11% de execução.

“A chegada do Sesc é um verdadeiro presente para a cidade. Um agradecimento especial ao Abram Szajman, com quem nós iniciamos as tratativas para a construção dessa unidade. Deixo o mandato extremamente feliz por mais essa conquista importante, um patrimônio histórico e cultural que está sendo erguido em uma área que estava subutilizada, e que vai passar a ofertar mais oportunidade cultural, de lazer, esportiva e tecnológica para a população”, observa o chefe do Executivo Municipal.

O futuro Sesc São Bernardo recebe investimento de R$ 190 milhões na parte estrutural e está sendo construído em uma área de 28 mil m². São três blocos que irão contar com um parque aquático com quatro piscinas, ginásio, quadras poliesportivas, teatro, área para exposições, biblioteca, cafeteria, restaurantes, salas multiuso e espaço de tecnologia e artes. A estimativa é a de que 4.000 pessoas circulem pelo complexo por dia.

A visita técnica do prefeito foi acompanhada pelos secretários de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri, e de Cultura e Juventude, Greici Picolo Morselli, além de engenheiros da construtora responsável pela obra e representantes do Sesc.

RECUPERAÇÃO DA ÁREA – A parceria entre a Prefeitura de São Bernardo e o Sesc foi formalizada em 2019, com aval da Câmara para cessão do terreno onde está sendo construída a unidade, ao lado dos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo, um patrimônio histórico do município que passou por processo de revitalização e resgate, se transformando em referência no setor de entretenimento.