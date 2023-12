Prefeito Orlando Morando confere kits de uniforme e material escolar para 2024

Resultado de investimento e planejamento por parte da Prefeitura de São Bernardo, as unidades escolares da rede municipal já começaram a organizar os kits de uniforme e material escolar que serão entregues a cerca de 80 mil crianças e estudantes para o ano letivo de 2024. Em visita à EMEB Luiza Maria de Farias, no Ferrazópolis, o prefeito Orlando Morando conferiu de perto a qualidade dos itens que irão auxiliar os educandos nesta jornada rumo ao conhecimento.

Conforme explica o chefe do Executivo, essa é mais uma medida que reforça o compromisso da Administração com a entrega dos kits de uniforme e material escolar antes do início das aulas. “Uma rede municipal de educação tão grande como a de São Bernardo, com 80 mil estudantes, exige planejamento. Os itens serão entregues na primeira reunião com as famílias de 2024, no dia 3 de fevereiro, dois dias antes do início das aulas, seguindo esse novo modelo de gestão que implementamos”, destaca.

Secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini observa que o investimento da Pasta na compra dos kits de uniforme, material escolar, além dos materiais didáticos, demandou investimento de quase R$ 30 milhões. “Seguimos com a mesma qualidade de itens e, neste ano com uma novidade. Fizemos a aquisição de lápis de cor com 12 tons de pele, atendendo a um pedido dos nossos professores e seguindo com a nossa política de combate ao racismo nas unidades escolares”, diz.

ORGANIZAÇÃO – O kit completo de uniforme é composto por jaqueta, duas camisetas manga longa e três camisetas manga curta, duas calças, duas bermudas e três meias, bem como mochila. A numeração de cada estudante foi passada previamente pelos pais às unidades escolares, responsáveis pela separação e entrega das peças às famílias.

Já os materiais escolares são adaptados a cada etapa do conhecimento. Para a Educação Infantil, a lista inclui desde massa de modelar, lápis de cor, pincel até tinta. No caso do Ensino Fundamental, os alunos recebem, por exemplo, caderno brochura (agenda), giz de cera, régua, apontador, cola, borracha e lápis preto. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), os estudantes recebem itens como caderno universitário (100 folhas), caderno de desenho (96 folhas), caneta esferográfica azul e vermelha, entre outros.