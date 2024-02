Prefeito Orlando Morando autoriza início do recapeamento asfáltico de 43 vias do Jd. Central, Jd. Ipanema e Jd. das Oliveiras

Ampliando as melhorias da malha viária de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando assinou, na manhã deste sábado (3/2), a ordem de serviço para o início imediato do recapeamento asfáltico dos bairros Jardim Ipanema, Jardim Central e Jardim das Oliveiras, na região dos Casa. A cerimônia contou com a participação de secretários, vereadores e moradores.

Nesta etapa do Programa Asfalto Novo serão 7,5 km de ruas atendidas, totalizando 55 mil metros quadrados de pavimento novo. A medida será concretizada mediante investimento no valor de R$ 7,8 milhões, com previsão de conclusão das obras em até 120 dias.

“É uma alegria poder retornar a esses bairros para anunciar a chegada do novo recapeamento asfáltico que, além de deixar as ruas com melhor infraestrutura, irá gerar também economia na manutenção das vias. Essa obra é uma parceria da Prefeitura com a iniciativa privada, com apoio da empresa que está gerindo Outlet Premium. Com essa etapa, vamos passar de 500 quilômetros de vias com novo pavimento na cidade”, destacou o chefe do Executivo.

O Programa Asfalto Novo atenderá 7,5 km de pavimento novo – Omar Matsumoto/ PMSBC

O trabalho de recuperação das vias será coordenador pela equipe da Secretaria de Transportes e Vias Públicas “O recapeamento vai além do conforto para os motoristas. É segurança também para a população. Essa é mais uma etapa na modernização de todo o sistema viário do município”, destacou Delson José Amador, secretário da Pasta.

Representante dos moradores na ocasião da assinatura da ordem de serviço para o recapeamento, Toninho do Ipê, fez questão de agradecer à Administração municipal por mais uma obra de infraestrutura na região. “Hoje é um dia muito especial, porque estamos dando mais dignidade aos moradores e trabalhadores da nossa região. Quero agradecer à Prefeitura que não mediu esforços para que esse dia chegasse”.

MAIS LUZ TAMBÉM PARA A REGIÃO – O prefeito Orlando Morando também anunciou neste sábado que as 43 ruas passarão a contar com novas luminárias em LED ainda nos próximos meses. Segundo o secretário-adjunto de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valério, as obras de substituição das lâmpadas em sódio deve começar em 30 dias.

VIAS CONTEMPLADAS NO JARDIM IPANEMA – Na relação de vias contempladas nesta nova etapa do Asfalto Novo estão as avenidas Olho de Tigre e Pérola Negra, além das ruas Águas Marinhas, Alexandrita, Amazonita, Basanita, Berilo, Citrino, Cristalina, Expressa, Jaspe, Obsidiana, Ônix, Opala, Ouro Branco, Pérola, Quartzo, Rochedo, Sodalita, Talismã e Turmalina.

JARDIM CENTRAL E JARDIM DAS OLIVEIRAS – No Jardim Central, as vias que terão nova pavimentação são as ruas Alfazema, Antúlia, Babilônia, Brinco da Princesa, Calêndula, Central das Flores, Crisântemos, das Bromélias, Flor de Liz, Flor de Maio e Vitória Régia. Já no Jardim das Oliveiras, o novo recapeamento contemplará as ruas das Araribas, das Carnaubeiras, das Imbaúbas, das Ubas, dos Freixos, dos Jacarandás, Ipê do Campo, Ipê Rosa, Ipê Roxo, Ipê Verde e São Francisco.