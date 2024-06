Prefeito Orlando Morando autoriza início das obras de revitalização do Campo do D.E.R

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, assinou neste sábado (08/06) a ordem de serviço que autoriza a revitalização completa do campo de futebol do DER, localizado na Rua Olavo Bilac, n° 612. O prazo para conclusão das obras é de seis meses, com investimento de R$ 2,7 milhões.

O projeto prevê a reforma completa dos 7.200m² do espaço. No local será feita a reforma do edifício que já existe com a instalação de sanitários acessíveis, instalação de nova sala para a secretaria e atendimento à polução, reforma dos vestiários, substituição das telhas, pavimentação do estacionamento, implantação de rotas de acessibilidade, e também pintura geral.

A partir de hoje, o campo passará por drenagem para, daqui alguns dias, começar a receber o gramado sintético, bem como os alambrados serão trocados. Agora, os refletores serão com a tecnologia em LED.

“É a valorização do esporte amador na cidade e do futebol de várzea. Dando uma melhor estrutura para as nossas equipes, fortalecendo a modalidade, tenho certeza que em breve iremos revelar jovens para o futebol nacional. Todo meu reconhecimento ao presidente do D.E.R, o Flutuoso, porque não dá para falar dessa comunidade sem falar dele, que sempre lutou pelo esporte na região”, declarou o chefe do Executivo municipal.

O projeto é encabeçado pela Secretaria de Serviços Urbanos, sendo a obra executada pela Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda., empresa vencedora do processo licitatório.

Participaram do evento representantes da diretoria do Esporte Clube D.E.R, secretários municipais, representantes do legislativo e moradores.

71 ANOS DE HISTÓRIA

O Esporte Clube D.E.R. é um dos mais tradicionais clubes de futebol de várzea de São Bernardo. Em 2024, completou 71 anos de história. “Só temos a agradecer a administração atual, o prefeito Orlando Morando por essa revitalização, trazendo também o campo sintético para o nosso espaço”, declarou Flutuoso Ferreira Lima Neto, presidente do clube e morador há cinco décadas do D.E.R.

DEMAIS CAMPOS

A Prefeitura de São Bernardo já concluiu a reforma integral de 9 campos: Batistini, Ferrazópolis, Pérola Futebol Clube (Assunção), Vila São José, Palestrinha (Alves Dias), Jardim do Lago, São Leopoldo (Jordanópolis), Areião e Capelinha. Outros seis equipamentos também estão em obras: Parque Selecta, dos Finco, Taboão, Palmeirinha, Nova Petrópolis e Orquídeas.