Prefeito Orlando Morando autoriza início das aulas de nova creche no Golden Park

Em visita à creche Projeto Criança I, localizada no Golden Park, na manhã desta sexta-feira (2/2), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, autorizou o funcionamento do espaço com início das aulas para 138 crianças a partir da próxima segunda-feira (5/2). A unidade de ensino integra o Programa Atender Mais, criado em 2017 para ampliar o número de vagas destinadas a crianças com idade entre zero e três anos e dar fim à fila de espera no município.

Conforme explica o chefe do Executivo Municipal, essa parceria com o terceiro setor foi pensada para solucionar a necessidade de ampliar vagas em creche para atender a demanda. “É um programa que vem dando muito certo, porque a entidade parceira administra o espaço e os funcionários, mas precisa atender todas as regras da Secretaria da Educação, mantendo o padrão de ensino que temos nas nossas EMEBs, com alimentação balanceada, uniforme e material escolar, além do projeto pedagógico”, observa.

A secretária de Educação de São Bernardo, Silvia Donnini, ressalta que a creche Projeto Criança I atenderá crianças do Golden Park e entorno, como é o caso dos bairros Montanhão, Selecta, Silvina, Irajá, Vila Esperança e Vila São Pedro. “Nosso compromisso é garantir o direito de todas as crianças de São Bernardo estarem na escola e essa parceria com o terceiro setor tem sido satisfatória. Já temos 44 unidades conveniadas, atendendo quase 5.000 crianças”, diz.

A unidade de ensino será mantida pela organização da sociedade civil Projeto Criança, por meio de parceria via termo de colaboração atendendo a edital de chamamento público. Para o ano letivo de 2024, a Prefeitura efetuará repasse de R$ 827,93 per capita para o berçário e R$ 662,29 para o infantil.

TRANQUILIDADE – Para a balconista Raiane Santos Ferreira, 25 anos, ter a garantia de vaga para as filhas nas escolas municipais de São Bernardo é uma felicidade. “Eu trabalho e estava pagando babá para as crianças durante as férias, mas agora elas vão para a escola e vou economizar esse dinheiro. Sem falar que as professoras deixaram a gente muito tranquila e confiante. O espaço está lindo”, comenta a moradora do Montanhão, mãe das pequenas Aruna, de 10 meses, e Nefertary, 6 anos.