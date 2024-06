Prefeito Orlando Morando autoriza início da 2ª etapa das obras no km 16 da Anchieta

Diante do conceito estabelecido de otimizar a mobilidade urbana da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, autorizou nesta quarta-feira (26/6) início imediato da segunda etapa das obras de construção do novo acesso à Rodovia Anchieta, altura do km 16, pela Avenida Lions, no sentido São Paulo. A medida, que integra amplo pacote de ações viárias na região entre Rudge Ramos, Paulicéia e Jordanópolis, conta com investimento robusto, no valor de mais de R$ 20 milhões.

De acordo com o projeto, a intervenção, nesta fase, consiste na implantação de nova alça de acesso, antecipando a entrada à Anchieta, próxima à Rua Comendador Pinoti Gamba, na Vila Mussolini. A previsão de término das ações é em setembro deste ano – o acesso atual será, futuramente, desativado. Isso porque, com o término da primeira alça, logo na sequência, haverá obras para uma nova saída da Via Anchieta para entrar direto ao sentido Corredor ABD, Paulicéia e Taboão, sem precisar passar pelo Rudge Ramos.

“Mais um problema crônico que estamos buscando a solução, neste caso direcionado ao trânsito, mobilidade. Obra significativa para melhorar o fluxo de veículos neste antigo gargalo da cidade. Uma ação importante, de impacto, que está saindo do papel, um compromisso garantido, que vai trazer grande benefício para a população em geral”, sustentou o chefe do Executivo municipal, acompanhado pelo secretário de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, Delson José Amador, e pelo adjunto da Pasta, Olímpio Fernandes.

Mariana Rodrigues/PMSBC

As obras já passaram por processo de desapropriação, serviços de escavação, terraplanagem e iluminação de LED, tendo também no escopo, além do acesso viário, instalação de novo sistema de drenagem, muro de contenção e sinalização horizontal e vertical. Delson assegurou, junto à empresa contratada, que a etapa iniciada estará 100% concluída no prazo de 90 dias. Já em relação à segunda alça, conforme avaliação do secretário, é possível “executar no prazo de cerca de 12 meses”.

Além da construção do novo acesso em andamento, a Prefeitura executa outros projetos viários de impacto no entorno, incluindo o 1º viaduto estaiado de São Bernardo, que irá conectar a Avenida Piraporinha, na divisa com Diadema, até o Corredor ABD – entre os bairros Planalto e Jordanópolis – e a Marginal do Ribeirão dos Couros, na Paulicéia, bem como ainda a construção de dois viadutos no Corredor ABD, de 400 metros de extensão cada, próximo ao antigo Extra Anchieta, hoje Assaí.