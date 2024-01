Prefeito Orlando Morando assina ordem de serviço para implantação de Praça-Parque no Baeta Neves

Foi assinada nesta segunda-feira (22/1), pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, ordem de serviço para implantação de Praça-Parque, situada na Rua Jacob Scopel, no bairro Baeta Neves. A revitalização da praça João Armando Mancuso vai garantir ao espaço nova academia ao ar livre, espaço pet, pista de caminhada, playground.

A quadra poliesportiva vai ganhar novo alambrado, novo piso, cobertura de rede em nylon, sem contar que a praça ganhará nova iluminação e fechamento com gradil e portão, garantindo assim a segurança dos frequentadores do local.

“Começamos a semana com uma boa notícia, para o início da execução das obras que vai transformar esse espaço, que hoje está degradado em uma Praça-Parque. Em 180 dias, esse espaço estará completamente revitalizado e pronto para que a população possa usufruir da melhor maneira possível e que as crianças tenham um novo espaço de lazer”, garantiu Morando.

O anúncio contou com a presença do secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, que enalteceu o Praça-Parque, programa que promove a recuperação de áreas públicas. “Essa é uma forma de incentivar a população a se empoderar do espaço e ocupá-lo, a Praça-Parque é da população e são eles que nos ajudam a tomar conta do local”.

70 PRAÇAS-PARQUES – Para os próximos meses, com a entrega de outras obras em andamento, a administração chegará a marca de 70 espaços de lazer neste modelo do Praça-Parque. A ação já contemplou os bairros Silvina, Parque Bandeirantes, Jardim Cláudia, Baeta Neves, Vila Euro, Centro, Rudge Ramos, Jerusalém, Vila Ferreira, Jardim Calux, Jardim Thelma, Dos Casa, Orquídeas, Pq. Selecta, Taboão, Santa Cruz, Jardim do Mar, Alvarenga, Vila São Pedro, Jardim Jussara, Paulicéia, Las Palmas, Jardim Hollywood, Vila Vivaldi, Jardim Atlântico, entre outros.