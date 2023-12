Prefeito Orlando Morando anuncia Operação Verão Seguro 2023/2024

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, anunciou para a partir deste sábado (16/12), o início de mais uma edição da Operação Verão Seguro 2023/2024. As forças de segurança da Guarda Civil Municipal (GCM), Guarda Civil Ambiental, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros se unem para garantir mais segurança aos turistas, comércios e, principalmente, proteção aos banhistas da Prainha do Riacho Grande e demais margens da represa Billings.

Até o dia 31 de março de 2024, nos finais de semana e feriados, locais como a Prainha do Riacho costumam registrar grande movimento de pessoas e de veículos no verão. Durante esse período, a GCM, além do efetivo normal, será reforçada com horas-extras nos dias e horários de maior movimento. Os guardas realizarão serviços de patrulhamento a pé, na base comunitária móvel, por motocicletas, embarcações (lancha e jet-ski) e guarda-vidas e os drones, incorporados recentemente ao serviço. Ao todo, atuarão aproximadamente 30 GCMs e dez viaturas.

De acordo com o prefeito, o maior índice de afogamentos às margens da represa Billings se dá nesta época do ano, especialmente, causado por pessoas que abusam das bebidas alcoólicas. “Queremos que a prainha seja frequentada, que o comércio se mantenha aquecido aqui na região do Riacho Grande, mas acima de tudo, todo nosso esforço para evitar que vidas sejam ceifadas por situações que podem ser prevenidas” reforçou Morando.

POLÍCIA MILITAR – A PM também será reforçada com a DEJEM (Diária Especial De Jornada Extraordinária Policial Militar), executando serviços de patrulhamento a pé e motorizado.

COBOM – O Corpo de Bombeiros atuará com 36 guarda-vidas, sendo prevista a utilização com uso de botes e moto aquáticas, além de uma viatura pronta para qualquer tipo de socorro.

TRÂNSITO – Para fluidez do tráfego de veículos, agentes de trânsito serão distribuídos nos cruzamentos e vão atuar para coibir estacionamentos irregulares. Também serão fixados banners nos principais pontos de movimento e distribuição de folhetos com orientações de cuidados e prevenção de acidentes.