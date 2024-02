Prefeito Orlando Morando anuncia implantação de área de esportes na Praça Ibrahim

Cartão postal de São Bernardo, a Praça Ibrahim de Almeida Nobre, importante eixo entre as avenidas Barão de Mauá e Kennedy, irá passar por grande transformação que envolverá a implantação de nova área de esportes e lazer. O prefeito Orlando Morando autorizou nesta sexta-feira (2/02) o início de ampla reforma do local, incluindo, principalmente, projeto que tem como objetivo executar a revitalização do espaço.

O investimento nas intervenções se dará no valor aproximado de R$ 2 milhões. A reestruturação da praça, que vai beneficiar diretamente moradores dos bairros Jardim do Mar, Chácara Inglesa, Vila Euclides e Jardim Maria Adelaide, abrange espaços ociosos no vão do viaduto Kenzo Uemura. O pacote de ações engloba a construção de quadra com gramado sintético, quadra de basket street, quadras de beach tennis e espaço pet, bem como a manutenção do playground, da academia ao ar livre e da área verde, já existentes.

“Boas notícias de revitalização da Praça Ibrahim, espaço que já investimos com duplicação da rotatória, do parque linear da Barão de Mauá até o Parque Raphael Lazzuri, playground e novo paisagismo. Restou o espaço do vão do viaduto, que nós iremos reestruturar. Será uma grande área de esportes e lazer, protegida e bem iluminada, além de pintura das colunas do viaduto. Na prática, o que hoje é um espaço vazio, vamos transformar em um enorme local para eventos, voltado a crianças, jovens e idosos para a prática de atividades físicas”, frisou o chefe do Executivo municipal.

A agenda in loco na praça, cuja área total é de 24,3 mil metros quadrados, foi acompanhada por Marcos Cayres, secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, pasta responsável pela elaboração da proposta, e Edson Morimoto, diretor do Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura.

O titular da Secretaria de Serviços Urbanos estimou que as obras serão executadas “dentro do prazo de quatro meses”, contemplando diversas melhorias do espaço. “As intervenções começam amanhã. O projeto está pronto para sair do papel e serve para suprir uma necessidade de ampliação dos espaços de lazer disponíveis nesta região. Serão 120 dias para conclusão e entrega dos novos equipamentos.”

RECUPERAÇÃO – Os paralelepípedos removidos da Praça Ibrahim de Almeida Nobre serão utilizados para concretizar trecho do calçamento da Estrada Brasílio de Lima, no bairro Botujuru, dentro do Programa Asfalto Novo. A via tem percurso de terra em boa parte de sua extensão.