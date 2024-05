Prefeito Orlando Morando anuncia implantação da 35ª Unidade Básica de Saúde de São Bernardo

O prefeito Orlando Morando autorizou, nesta sexta-feira (31/5), a implantação da 35ª Unidade Básica de Saúde de São Bernardo. O futuro equipamento, denominado UBS Jardim Petroni, terá capacidade para realizar até 9.000 atendimentos por mês e ocupará o prédio que já pertenceu à Fundação Criança. A previsão é a de que a unidade seja entregue até o fim de 2024.

Ao todo serão investidos R$ 4,7 milhões na execução da obra para reforma e adequação do prédio já existente, localizado na Alameda Minas Gerais, e que irá abrigar a UBS Jardim Petroni. A futura unidade ocupará os dois andares do edifício e contará com estrutura completa, incluindo seis consultórios, recepção, sala da comunidade, farmácia, coleta, acolhimento, imunização, curativos, sala de emergência, sala de procedimentos e novo acesso com área coberta para ambulância, três consultórios odontológicos, sala de espera, administração, vestiários, entre outros espaços.

A estimativa é a de que a futura UBS Jardim Petroni seja responsável atender 12 mil pacientes cadastrados na região, o que permitirá ainda desafogar o fluxo de moradores nas unidades vizinhas do Parque São Bernardo, Farina e Vila São Pedro.

“A nossa determinação de ter uma saúde melhor não para. Com a construção desta nova unidade, vamos aliviar o fluxo de pacientes em unidades desta região, garantindo assim, um atendimento mais rápido e com mais qualidade para esses moradores do Parque São Bernardo e do entorno”, relatou o chefe do executivo.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, a unidade terá capacidade para realizar até 400 consultas médicas e demais serviços por dia. “Teremos nesta nova unidade três equipes de saúde da família, que atenderão aos 12 mil pacientes cadastrados na região. Além da dispensação de mais 3.000 medicamentos todo mês. Entre outros serviços, que a partir da inauguração estarão mais próximos desta população”.

GERAÇÃO DE EMPREGO – Além de agilizar o atendimento de pacientes, a futura unidade também garantirá a geração de 34 novos postos de trabalho, compostos por médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos, além das vagas administrativas.