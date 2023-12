Prefeito Orlando Morando anuncia chegada do Programa Mais Luz à região dos Casa

Marcel Uyeta/PMSBC

O processo de modernização do sistema público de iluminação de São Bernardo avança para a região do bairro dos Casa. Trata-se do Programa Mais Luz, coordenado pela Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico, e que projeta a instalação de 700 novas luminárias em LED em substituição às lâmpadas de vapor de sódio em 85 vias dos bairros Jardim Campestre, Jardim Cláudia, Vila Cruzeiro e Vila Vitória até o Natal. As melhorias contemplam 14,6 quilômetros de extensão, mediante investimento de R$ 1,2 milhão.

“Quase não dá para acreditar que quando assumimos a Administração, em 2017, não havia sequer uma única luminária pública com tecnologia LED na cidade. Passados pouco mais de sete anos, temos mais de 80% de São Bernardo contemplada pelo Programa Mais Luz. Estamos falando de um investimento fundamental, que traz economia aos cofres municipais, além de eficiência e segurança aos pedestres e motoristas”, ressalta o prefeito Orlando Morando.

Entre os benefícios do processo de substituição das lâmpadas por tecnologia LED, o secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Luciano Eber, destaca a garantia de dez anos, o que resulta na redução imediata do processo de manutenção. “As luminárias em LED usam tecnologia sustentável, por não utilizar metais pesados, e nos permitem a implantação da telegestão para monitorar o parque de iluminação, corrigindo falhas e permitindo diagnósticos com maior eficiência”, diz.

RUAS CONTEMPLADAS – No total, são 85 vias contempladas na região do bairro dos Casa, sendo seis delas no Jardim Campestre (Praça e quadra da Rua Carlos Dalmolin, Rua Carlos Dalmolin, Rua Emilio Baccarat, Rua Ministro Otávio Mangabeira, Rua Pedro Breda, Viela da Rua Pedro Breda), e 33 no Jardim Cláudia (Avenida Cláudia, Avenida Hortaliça, Avenida Presidencial, Rua América do Sul, Rua Antônio da Costa Lima, Rua Cândido José Casa, Rua Carlos de Jesus, Rua Castro, Rua Da Batalha, Rua Dom Pedro I, Rua Edmundo S. Silva, Rua Ferreira Munhoz, Rua Girassol, Rua Grande Otelo, Rua Jânio Quadros, Rua Jesus de Nazaré, Rua Josefina Maroti, Rua Leão de Judá, Rua Leonardo, Rua Lírios do Vale, Rua Mário Pasin, Rua Minas Novas, Rua Norte Sul, Rua Paraíso, Rua Paulo Coppini, Rua Paulo da Gama, Rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira, Rua Rosa de Saron, Rua Santa Efigênia, Rua Vitória, Travessa Estrela da Manhã, Travessa Torre de Babel, Viela da Rua Antonio da Costa Lima).

Já na Vila Cruzeiro, serão 24 vias com nova iluminação em LED: Rua Alcindo Guanabara, Rua Alexandre Kollontai, Rua Augustina Cuzziol Catelan, Rua Castro Alves, Rua Cocais, Rua da Quermesse, Rua Gregório de Matos Guerra, Rua Leonardo Martins Neto, Rua Machado de Assis, Rua Manoel Bandeira, Rua Marcelino Augustinho Batistini, Rua Monteiro Lobato, Rua Natalino Fabrini, Rua Orestes Suster, Rua Progresso, Rua Senador Edson Cavalcanti, Rua Vitória, Rua Wadia Jafet, Rua Xingu, Travessa da Rua Senador Edson Cavalcanti, Viela da Rua Gregório de Matos Guerra, Viela da Rua Machado de Assis, Viela da Rua Natalino Fabrini, e Viela da Rua Senador Edson Cavalcanti.



E, na Vila Vitória, outras 22 ruas receberão novas luminárias, sendo elas: Rua Olga Benário, Rua 1º de Maio, Rua 20 de Agosto, Rua 23 de Junho, Rua 8 de Dezembro, Rua Alcântara Machado, Rua Bete Lobo, Rua Canã, Rua Emma Goldan, Rua Itamarati, Rua José Dias, Rua José Maria do Nascimento, Rua Lírio dos Vales, Rua Maria Helena, Rua Maviael Ramos, Rua Padre Argemiro Gordiano De Sá, Rua Penha, Rua Rosa Luxemburgo, Rua Simone de Beauvoir, Rua Valdemar Cardoso, Travessa da Rua Alcantara Machado, e Viela da Rua Simone de Beauvoir.