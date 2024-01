Prefeito Orlando Morando amplia regularização e entrega escrituras no Novo Parque, região do Montanhão

Sonho realizado em ampliação do maior projeto de regularização fundiária da cidade. Dentro desta síntese, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, oficializou nesta terça-feira (16/01) a entrega em definitivo de 384 escrituras no bairro Novo Parque, região do Montanhão, além de outras cinco na Vila Canarinho, nas proximidades do local, dentro do Programa A Casa é Minha. A ação se deu em evento nas dependências da EMEB Professora Maria Therezinha Besana, alcançando, ao todo, 40 mil títulos de propriedade concedidos pela Administração municipal desde 2017.

O Novo Parque tem como referência de localização o acesso principal pela Avenida Luiz Pequini e demais vias de entorno do córrego Saracantã, no limite entre os bairros Nova Petrópolis, Sítio dos Vianas, Vila São Pedro e Jardim Colina. As escrituras entregues no local já estão registradas em cartório. Esse é o segundo trecho do loteamento, composto por 604 famílias, distribuídas em 435 lotes. Os 51 imóveis não titulados estão pendentes de documentação junto à Secretaria de Habitação de São Bernardo, pasta responsável pelo encaminhamento do projeto, sob gestão do secretário João Abukater Neto.

O investimento da Prefeitura com a regularização no local girou em torno de R$ 652,5 mil, um aporte aproximado de R$ 1.500 por unidade, sem qualquer custo para os munícipes beneficiários que possuem somente um lote. O loteamento em questão foi registrado por meio de plataforma digital. Esse processo, implantado pela Administração municipal, tem agilizado o trâmite dos documentos e a efetivação do andamento das escrituras.

“Dia histórico. É sempre uma satisfação concretizarmos esse tipo de iniciativa. Escritura traz dignidade e respeito às famílias, que, agora, têm em mãos o único documento, já registrado em cartório, que comprova que esse espaço de terra de São Bernardo tem proprietário. Situação que esperavam há décadas, alguns até sem esperanças que isso iria se consolidar. Neste momento, imóvel valorizado. Ao todo, chegamos a 40 mil escrituras, desde o início do mandato, o maior avanço da história da cidade e mantemos como meta atingir 50 mil até o fim de 2024”, frisou o chefe do Executivo municipal.

Moradora há 32 anos do Novo Parque, a dona de casa Denise Alves Ramos, de 40 anos, pontuou que a iniciativa da Prefeitura consolida a realização de um antigo sonho dos munícipes. “Muita alegria e felicidade. São mais de três décadas aguardando por esse momento. Era um sonho, inclusive, da minha mãe, que foi uma das primeiras moradoras do bairro e faleceu neste período. Só tenho a agradecer. Sempre mantive a esperança e fé em Deus que, um dia, isso iria se realizar.”

VILA CANARINHO – O loteamento da Vila Canarinho, situado próximo ao trecho final da Rua dos Vianas, teve início na década de 1980 e é composto por 21 famílias, distribuídas em 12 lotes. Foram investidos cerca de R$ 18 mil no local. Com essa etapa, viabilizada com as cinco escrituras concedidas, restaram apenas sete lotes pendentes de documentação.

REGISTRO ON-LINE – A Secretaria de Habitação de São Bernardo criou uma ferramenta on-line para auxiliar famílias ainda não tituladas por falta de documentação, dentro do Programa A Casa é Minha, visando facilitar o acesso dos moradores. Desta forma, os munícipes podem realizar o preenchimento dos dados e envio de documentos necessários para o processo de regularização do lote onde vivem por meio do site: www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.