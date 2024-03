Prefeito Orlando Morando acompanha execução dos serviços de construção do Parque da Cidadania

O Parque da Cidadania está entre as diversas obras que estão em pleno desenvolvimento em São Bernardo. O equipamento, primeiro do Estado a contar com piscina, está sendo construído em área de 40,2 mil metros quadrados, no Jardim Calux, para ofertar lazer, esporte e formação profissional aos moradores da cidade. Em visita ao canteiro de obras na manhã desta terça-feira (19/3), o prefeito Orlando Morando verificou o andamento dos trabalhos, que demandam investimento de quase R$ 20 milhões, fruto de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo, e têm projeção de serem concluídos até o fim do ano.

“Essa é uma obra importante e que vai impactar de forma positiva a vida de pelo menos 80 mil moradores da região do Planalto, Calux, Beatriz. Estamos falando de um complexo com infraestrutura completa de esporte, lazer e capacitação profissionalizante. O projeto nasceu como Praça da Cidadania, mas devido à sua grandiosidade, cresceu e se tornou um Parque da Cidadania. Agradeço o governador Tarcísio de Freitas, a primeira-dama, Cristiane, e a minha esposa e deputada estadual, Carla Morando, que estão conosco colaborando com esse projeto”, destaca o chefe do Executivo Municipal.

O estágio atual da obra se concentra na finalização dos sistemas de drenagem e captação de água pluvial, finalização dos gradis, início da implantação de drenagem nos campos de futebol, ⁠demarcação de arquibancadas, além de finalização das estruturas dos vestiários e ligações hidráulicas e elétricas. Na área da escola profissionalizante, o trabalho se concentra na execução de cobertura metálica, instalação de calhas e rufos, preparação de piso e impermeabilização. Já no espaço das piscinas, estão sendo executados o chumbamento dos tubos, estrutura hidráulica, preparo para impermeabilização e execução de estrutura da casa de máquinas.

ESTRUTURA – O Parque da Cidadania contará com duas piscinas climatizadas (uma para adultos e uma para crianças), quadra de futebol society, quadra poliesportiva, dois campos de futebol oficiais em grama sintética, vestiários, academia ao ar livre, playground, pista de skate, pista de caminhada, arena ao ar livre e área de jogos. O espaço também abrigará duas salas multiuso, sala de administração, copa e lavanderia, depósito e almoxarifado e sanitários.

Além disso, uma escola de qualificação profissional ofertará salas de gastronomia, beleza e bem-estar, esterilização, moda e arte e de informática para a realização de cursos profissionalizantes. Outros serviços para a população serão a sala do Banco do Povo, que oferece financiamentos para empreendedores formais ou informais, para capital de giro e investimento fixo, horta comunitária e canteiro para a escola de construção civil.