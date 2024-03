Prefeito Orlando Morando acompanha etapa final de obras do Outlet Premium de São Bernardo

A construção do Outlet Premium Imigrantes em São Bernardo está em fase final de obras. Em visita às instalações do megaempreendimento na manhã desta quinta-feira (21/3), às margens da Rodovia dos Imigrantes, na região entre o Batistini e Grande Alvarenga, o prefeito Orlando Morando constatou de perto os últimos ajustes para a inauguração do espaço, marcada para o dia 12 de abril, a partir das 9h. A primeira unidade da marca no Grande ABC recebe investimento total de quase R$ 300 milhões, com geração de 1.500 empregos diretos e outros 3.000 indiretos.

“Estamos falando de uma grande conquista para São Bernardo. Primeiro pela forte geração de empregos diretos e indiretos, também por essa nova opção de turismo de compras, ofertando oportunidade para o cliente. Mais uma mostra de que a cidade segue na vanguarda do desenvolvimento, de liderança em investimentos e isso se dá em prol das políticas públicas que estamos implementando desde 2017.

Estamos vendo essa cidade cada dia melhor, crescendo, gerando investimentos, empregos e oportunidades”, observa o chefe do Executivo.

Conforme destaca o diretor da Enne Engenharia de Negócios, César Federman, a expectativa é a de que o Outlet Premium Imigrantes receba uma média de 500 mil pessoas por mês, com consumo médio de R$ 800 por família. “Escolhemos essa localização justamente pela proximidade com o Aeroporto de Congonhas, com o Centro de Exposição Imigrantes, com a Baixada Santista, considerando a qualidade da mão de obra local. É um empreendimento cujo sucesso inicial já foi atingido. Se trata de um super outlet. Com característica de ser um gerador de renda, porque cria empregos e gera renda para o município”, diz.

ESTRUTURA – O Outlet Premium Imigrantes será uma das maiores unidades da rede no Brasil, com 74 lojas distribuídas em um espaço de mais de 17,8 mil metros quadrados de área locável, bem como 1.500 vagas de estacionamento. A unidade vai reunir as principais marcas de roupas, sapatos, bolsas, tênis e ampla praça de alimentação, entre nacionais e internacionais, como Nike, Adidas, New Balance, Puma, Reebok, Lacoste, Ellus, Hugo Boss, Calvin Klein, Reserva, Brooksfield, Levi’s, Tommy Hilfiger, Rip Curl, Hang Loose, Crocs, Fila, Aramis, Kipling, Puket, Chilli Beans, Tiptop, Prego, CNS, Bobstore, Any Any, Casa Bauducco, Kopenhagen, Applebee’s, entre outras.

Atualmente, existem outras duas unidades da rede no Estado: uma em Itaquaquecetuba (Rodovia Ayrton Senna, saída Km 45), na Grande São Paulo, e outra situada entre Vinhedo e Itupeva (Rodovia dos Bandeirantes, Km 72), no Interior. A marca tem ainda mais quatro empreendimentos no Brasil (unidades no Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Salvador). Juntas, as unidades recebem cerca de 18 milhões de visitantes por ano.