Prefeito Marcelo Oliveira inaugura a 45ª escola municipal de Mauá

O grande painel grafitado, com a imagem de um sorridente garoto, na fachada de uma nova edificação era o prenúncio de muitas emoções na Vila Nova Mauá, na manhã deste sábado, quando foi realizada a cerimônia de inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva. O novo estabelecimento educacional, situado na Rua Geraldo Nunes Cordeiro, 406, oferecerá 300 vagas para alunos das faixas etárias de até 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola). O nome escolhido foi aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal, e é uma homenagem ao neto do presidente Lula, que faleceu em 2019. A partir de agora, Mauá passa a contar com 45 escolas municipais e quatro conveniadas.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades locais, entre os quais o prefeito Marcelo Oliveira, o deputado estadual Rômulo Fernandes, a mãe do Arthur, Marlene Araújo Lula da Silva, além de familiares, parentes, amigos e professores que conviveram com o Arthur, ao longo dos seus 7 anos de vida.

“É difícil descrever a emoção de imaginar a dor da família, que perde um filho, um neto e ainda criança. Sempre que pudermos fazer algo para confortar esses corações e celebrar a alegria que essa criança proporcionou a quem vivia próximo, é importante fazermos. Dar o nome do Arthur a essa escola é uma justa homenagem, pois representa a semente de amor e esperança que uma nova escola, lugar primordial para cuidarmos das nossas crianças, pode oferecer a cada aluno e aluna”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira visivelmente emocionado e com os olhos cheios de lágrimas. “Durante a caminhada que fizemos até chegar aqui, o presidente Lula me ligou agradecendo por iniciativa e reforçando o seu carinho por nossa cidade”, complementou.

Evandro Oliveira/PMM

Também muito emocionada estava a Marlene, mãe do pequeno Arthur, que não largou em nenhum momento o pequeno livreto produzido por duas educadoras de Mauá, a Lucimara Loro Scudeler e Lucineide Farias de Almeida de Toledo, que conta a história do menino de forma poética e lúdica. “Me tocou muito ver o comprometimento dessas pessoas em prol dessa escola, que tem tudo para ser um agente transformador na vida dessas crianças. Preciso realmente agradecer a toda essa equipe acolhedora, por cada gesto e carinho oferecido. Queremos retornar muitas vezes aqui”, comentou.

A obra do prédio da EM Arthur Araújo Lula da Silva levou 15 meses. São 2.402,59 m² de área construída. Foi investido cerca de R$ 10 milhões em recursos da Prefeitura. É uma edificação moderna de três andares, projetada em conformidade com normas e padrões de acessibilidade. A nova escola conta com salas de aula, salas para atividades, áreas de lazer coberta e descoberta e playground. O projeto foi desenvolvido para otimizar o uso do terreno, mantendo distâncias adequadas das edificações vizinhas e garantindo boas condições de iluminação e ventilação.