Prefeito Marcelo Oliveira entrega novo trecho do complexo viário em Mauá

Neste sábado (22/06), o prefeito Marcelo Oliveira inaugurou um novo trecho do complexo viário que conecta o Jardim Zaíra à Vila Santa Cecília. São 580 metros de pavimentação nova, passeios com acessibilidade, ciclovia, sinalização horizontal, vertical e semafórica, além de paisagismo e iluminação pública. Este trecho vai das proximidades da UPA Magini até a rua José Madeo, no Jardim Rosina, e servirá como uma alternativa à avenida Antonia Rosa Fioravanti.

Além das melhorias viárias, todo o entorno da UPA Magini, da Escola Estadual Padre Afonso Paschotte e da UBS Magini foi revitalizado. As obras incluíram o recapeamento da avenida Washington Luiz, reparos em calçadas e a recuperação estrutural e pintura da passarela.

O prefeito Marcelo Oliveira destacou a importância das obras para a mobilidade urbana na região. “A entrada e a saída do Jardim Zaíra praticamente criavam um gargalo, pois só existia a avenida Castelo Branco. Quando assumimos, entendemos a necessidade de criar essa alternativa. O primeiro trecho entregamos ano passado. Estou tratando o trecho entregue hoje como a terceira fase. A segunda, que é a maior e requer mais intervenções, segue em obras. Assim, vamos modernizar a mobilidade urbana na região, dar mais fluidez ao trânsito na avenida Antonia Rosa Fioravanti e melhorar o acesso à Vila Magini, Jardim Rosina e Jardim Oratório,” afirmou o prefeito.

Em breve, será entregue outro trecho do complexo viário, que ligará a UPA Magini ao Centro Pop, no Jardim Cerqueira Leite. O primeiro trecho do complexo, inaugurado em 18 de junho de 2023, conecta a avenida Washington Luís à rua Rodolfo Passin.

A entrega do novo trecho do complexo viário representa um avanço significativo para a infraestrutura de Mauá, oferecendo melhores condições de tráfego e acessibilidade para os moradores da região.