Prefeito Marcelo Oliveira e Ministro Luiz Marinho inauguram Casa do Trabalhador em Mauá

A Prefeitura de Mauá que realiza um amplo trabalho para recolocar e qualificar o cidadão para novas oportunidades profissionais ganhou mais um importante aliado. Nesta segunda-feira foi inaugurada, dentro da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo (STRE), a Casa do Trabalhador, dessa forma o município volta a contar com o posto do SINE (Sistema Nacional de Emprego), do Governo Federal. O propósito central é fortalecer a atuação da STRE, agregando uma ampla gama de serviços, promovendo inclusão e desenvolvimento social na região.

Um projeto de reestruturação do Sistema Nacional de Emprego (Sine) está em curso pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde o início da atual gestão, que incluem melhorias no atendimento, modernização e uniformização da carta de serviços e dos espaços dos postos de atendimento, transformando as agências do Sine em locais padronizados e mais acessíveis ao trabalhador.

Uma das unidades foi inaugurada hoje em Mauá, que contou com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, do ministro Luiz Marinho, do secretário de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, Nelsi Rodrigues, e do superintendente regional do Trabalho em São Paulo, Marcos Melo. Também estiveram presentes deputados estaduais, entre eles Rômulo Fernandes, representantes de entidades sindicais e patronais e trabalhadores atendidos no momento da reinauguração da agência de serviço.

“Temos investido em maneiras de ajudar o trabalhador a buscar uma nova oportunidade, seja encaminhando e intermediando junto às empresas, que anunciam as vagas e também deixar o profissional preparado com as qualificações necessárias, para agarrar a chance quando ela surgir. Com certeza, essa parceria com o Governo Federal vai potencializar todas as nossas iniciativas”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

Ao todo já foram inauguradas 4 unidades dentro do novo formato no país. A expectativa, segundo o ministro Luiz Marinho, será inaugurar outras 67 novas unidades até o final do ano e modernizar todas as 1434 unidades do Sine até o final da sua gestão. “Vamos melhorar a qualidade de atendimento ao trabalhador, oferecendo uma carta de serviços que abrange um novo padrão na prestação de serviços do Ministério, assegurando ao trabalhador um atendimento ágil e eficaz. Vamos reunir, num mesmo ambiente, a intermediação de mão de obra, qualificação profissional, fomento ao empreendedorismo, orientação sobre rescisão trabalhista e acesso a benefícios como Abono Salarial e Seguro Desemprego, integrando o MTE com serviços dos entes estaduais”, afirmou o ministro na solenidade de descerramento da placa de reinauguração da nova unidade.

Desde 2021, a Prefeitura de Mauá vem reconstruindo a cidade e fortalecendo os serviços voltados aos cidadãos. Entre eles estão os programas desenvolvidos pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. Por meio do Emprega Mauá, cerca de 25.200 pessoas que cadastraram o currículo no Centro Público de Trabalho e Renda foram encaminhadas para uma vaga de emprego. Além disso, por meio do Qualifica Mauá e as parcerias entre Prefeitura, Senai, Senac, Fatec e outras entidades aproximadamente quatro mil trabalhadores já tiveram acesso a cursos de qualificação profissional e empreendedorismo.