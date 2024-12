Prefeito Marcelo Oliveira anuncia a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência

Neste domingo (15), durante a edição especial do projeto Domingou em Mauá, o prefeito Marcelo Oliveira anunciou a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SPD), iniciativa que reforça o compromisso da administração com a inclusão e acessibilidade. O Projeto de Lei que institui a nova secretaria já foi aprovado em duas votações pela Câmara Municipal e será sancionado esta semana pelo prefeito. A Lei passará a valer a partir de janeiro de 2025, mas a SPD ainda não tem titular definido.

O anúncio foi realizado no Paço Municipal, durante a Virada Inclusiva 2024, uma das atrações de destaque do evento. Organizado pela Prefeitura, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a programação celebrou os 70 anos da cidade com atividades voltadas à inclusão e participação social.

“O processo de reconstrução de Mauá segue em curso. E agora precisamos avançar no tema da inclusão. Precisamos repensar muitos aspectos da nossa cidade, como por exemplo a adaptação para acessibilidade e melhorias das calçadas, para que as pessoas tenham mais tranquilidade para circular”, afirmou em seu discurso, o prefeito Marcelo Oliveira.

Inclusão em destaque

A Virada Inclusiva contou com diversas atividades promovidas por secretarias municipais, como Saúde, Educação e Esporte. Entre as atrações, estavam a tradicional bike família, miniquadras esportivas, brinquedos infantis, feira de artesanato, opções de alimentação e informações sobre o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A entrada foi gratuita. Com o evento, Mauá fecha o calendário comemorativo de seu 70º aniversário com um marco histórico para a comunidade.

Entre as ações promovidas pela secretaria de Saúde estava, por exemplo, aula especial do Viver Bem, agendamento para coleta de papanicolau, testagem de ISTs, além de orientação e sensibilização sobre dengue e outras arboviroses. Agentes de trânsito também estavam passando instruções sobre travessia segura.

No palco montado também foram promovidas apresentações artísticas, de alunos e atendidos por entidades assistenciais de Mauá.

“O objetivo é proporcionar um espaço de convivência e inclusão para todas as pessoas, com e sem deficiência. A criação da nova secretaria é um passo importante para garantir mais políticas públicas que respeitem as diferenças e promovam a equidade”, afirmou Marcelo Oliveira.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Oliveira, ressaltou a importância das entidades para o município. “Muitas delas conseguem chegar onde o poder público não consegue alcançar. É fundamental para a cidade ter essas associações e pessoas como aliadas no desenvolvimento das políticas públicas assistenciais”, comentou.

A secretária de Assistência Social, Xênia Sousa Díspore, fez questão de lembrar como encontrou a cidade, no que se refere à inclusão, e enaltecer o empenho de cada um que apoiou e ajudou na realização. “Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos que contribuíram para a organização da Virada Inclusiva e para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Quando assumimos em 2021, a cidade praticamente não tinha nenhuma estrutura ou iniciativa significativa nesse sentido. Foi por meio de muito trabalho conjunto, dedicação e compromisso com a inclusão que conseguimos avançar e construir projetos que realmente fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Essa conquista é fruto de um esforço coletivo, e todos os envolvidos merecem nosso reconhecimento”, concluiu.