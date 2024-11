Prefeito Marcelo Oliveira amplia acesso à hemodiálise em Mauá

Na manhã de hoje (5), Mauá deu um grande passo para humanizar ainda mais o atendimento de saúde na cidade. O prefeito Marcelo Oliveira, acompanhado de sua esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Oliveira, inaugurou a nova sede da clínica Diaverum Mauá, especializada em cuidados renais. A mudança de endereço, que visa ampliar a capacidade de atendimento, marca a continuidade de um projeto de saúde pública essencial para quem depende do tratamento de hemodiálise.

Ao lado do vereador Chiquinho do Zaíra e da secretária de Saúde, Eliene de Paula Pinto, Marcelo Oliveira celebrou a abertura deste novo espaço que permitirá, a partir de novembro, atender até 150 pacientes – um salto significativo em relação aos 27 atendidos atualmente. Para muitos desses pacientes, o deslocamento antes era uma barreira, com longas viagens a outras cidades para realizar o tratamento. “A nova clínica vai devolver aos pacientes algo muito importante: tempo e qualidade de vida, eles não precisarão mais se deslocar por três ou quatro horas para ir e voltar, podendo passar mais tempo com a família, recebendo o amor que também precisam nesse tratamento”, destacou o prefeito.

A iniciativa é fruto de uma articulação direta do prefeito com o Governo Federal, por meio do Presidente Lula e o Ministério da Saúde, diretamente com a ministra Nísia Trindade, que assegurou os recursos necessários para retomar o serviço na cidade no ano passado. Marcelo Oliveira compartilhou com jornalistas seu compromisso com o bem-estar dos munícipes: “Se precisarmos ampliar ainda mais o serviço, buscaremos novos apoios para garantir que ninguém em Mauá fique sem atendimento”.

A Secretária de Saúde, Eliene de Paula Pinto, frisou a importância desse olhar humanizado. “Estamos falando em humanização no atendimento e no trato com as pessoas, algo fundamental no SUS. O que vemos hoje é um exemplo de empatia e compromisso com o bem-estar dos pacientes”, afirmou. Segundo Eliane, a ampliação da oferta de hemodiálise dentro da cidade também facilita a vida de familiares e cuidadores, que podem acompanhar o tratamento com maior proximidade. A nova unidade, situada no Bairro da Matriz, iniciará seus atendimentos em 18 de novembro.