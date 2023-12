Prefeito Guto Volpi recebe visita de Gustavo dos Santos, atleta de Ribeirão Pires campeão nacional de futsal

Nesta segunda-feira (4), o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, recebeu a visita de Gustavo dos Santos Cruz, jogador de futsal que integra equipe do São Paulo Futebol Clube que, no último mês, sagrou-se campeã do 1° Campeonato Brasileiro de Clubes de Ligas de Futsal. Nascido em São Bernardo do Campo, mas criado em Ribeirão Pires, o atleta é morador da Vila Suissa. Durante a visita, Guto, Gustavo e a secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social, Marisa Reinoso, conversaram sobre trajetória, histórias e também sobre os projetos do município para o fomento do esporte.

Gustavo, que atua como fixo no tricolor paulista, tem raízes no futebol de salão da cidade. Começou a jogar aos 5 anos, iniciando sua trajetória nas quadras no Ribeirão Pires Futebol Clube, vestindo a camisa do time até os 13 anos. Teve passagens por União Mauá, ADC Mercedes Benz, CA Juventus da Mooca e também atuou, por dois anos, no sub-20 do tricampeão mundial Magnus Futsal, de Sorocaba.

Aos 25 anos, Gustavo destacou que as ações realizadas pelo município são importantes para as crianças e para o fomento do esporte. “É algo muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. São ações que acolhem elas e proporcionam um lazer durante seu dia a dia ou aos finais de semana. É um desenvolvimento para o futuro deles e até mesmo tirar eles do foco das coisas ruins. O esporte é o caminho”.

O prefeito Guto Volpi celebrou a conquista do jogador do São Paulo e citou que Gustavo é um exemplo para os jovens de Ribeirão Pires. “São pessoas como ele (Gustavo) que incentivam essas crianças de hoje em dia a continuar buscando seu sonho. O esporte abre portas para o futuro e em Ribeirão Pires estamos modernizando espaços e ampliando oportunidades na área esportiva”, disse.

Ribeirão Pires inaugurou no último sábado (2) o primeiro campo de grama sintética, no Centro de Treinamento Técnico (CTT) de Ouro Fino. Além disso, o projeto areninha também teve a primeira quadra de basquete 3×3 e uma outra futebol society entregue para a população no Jardim Luzo. O novo ginásio da Vila Gomes também segue com obras aceleradas.