Prefeito Guto Volpi cumpre agendas administrativas nesta sexta-feira (16)

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), candidato à reeleição, cumpriu nesta sexta-feira (16) agendas internas na Prefeitura. Entre as atividades está reunião com equipe da Educação Municipal para repercutir os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). As ações pedagógicas desenvolvidas na rede garantiram ao município a segunda colocação no ranking regional.

Ainda nesta sexta-feira, Guto Volpi terá reuniões com candidato a vereador e apoiadores do grupo. Participará, ainda, de atividade promovida pela OAB da cidade em celebração ao Dia do Advogado.