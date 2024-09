Prefeito Filippi é pioneiro em cultura de paz entre as crianças

A cultura de paz sempre foi uma prioridade no governo Filippi em Diadema. Foi ele quem lançou, em 2002, campanha pioneira de desarmamento infantil, que serviu de modelo para diversos outros municípios e fez de Diadema referência internacional no combate à violência e promoção de cultura de paz. Em 2005, quando o governo federal fez um referendo para decidir se proibiria ou não a venda de armas, Diadema foi uma das duas únicas cidades no Estado de São Paulo a votar pelo “SIM”. A campanha de desarmamento infantil em Diadema seguiu até 2015.

Foi também em defesa da cultura de paz e pelo combate à violência que foi aprovada, também em 2002, a Lei de Fechamento de Bares, medida que fez com que Diadema saísse do topo do ranking das cidades mais violentas no Brasil. “Apenas quem não conhece Diadema é capaz de falar que a nossa população é violenta, que nossas crianças são ‘treinadas’ para a criminalidade”, afirmou Filippi. “Diadema é formada por um povo trabalhador, que ama sua família, que gosta da paz e não da violência”, completou.

As duas medidas, a Lei de Fechamento de Bares e a Campanha de Desarmamento Infantil, fizeram de Diadema referência nacional e internacional no combate à violência. Em 2005, Diadema foi a única cidade da América Latina a ser convidada para participar do 11º Congresso da Organização das Nações Unidas (ONU) de Prevenção ao Crime e Justiça, que acontece de 18 a 25 de abril daquele ano, em Bangkok, na Tailândia. O município foi apresentado como modelo por suas ações de combate à violência.

Diversos trabalhos acadêmicos em instituições de renome como a Unesp (Universidade Estadual Paulista) e a UFC (Universidade Federal do Ceará), que abordaram a questão da violência, também citaram as experiências exitosas de Diadema. O artigo “A prevenção de homicídios de crianças na América Latina: um imperativo de direitos humanos”, de autoria de Paulo Sérgio Pinheiro, ex-secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Nacional da Verdade e professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, e Marina A. Pinheiro, mestre em relações internacionais, consultora da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres – ONU Mulheres, no Brasil, em 2013, também cita Diadema como um modelo a ser seguido no combate à violência.