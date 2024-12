Prefeito Filippi anuncia novo imóvel para a Delegacia da Mulher de Diadema

Visando melhorar as condições de trabalho e de atendimento ao público na Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema, o prefeito Filippi assinou nesta quarta, 11/12, o contrato de locação do imóvel que vai abrigar o órgão policial. Muito mais amplo e acessível, especialmente para portadores de necessidades especiais, o novo endereço fica próximo ao Terminal Diadema, na avenida Presidente Kennedy, nº 242, na região central.

O ato oficial de assinatura ocorreu no salão do Gabinete do Prefeito e contou com a presença do delegado Seccional de Diadema, Marcelo Dias; e da delegada titular da DDM de Diadema, Renata Cruppi, acompanhada do chefe dos investigadores, Caio Teixeira. O encontro também reuniu o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto; o presidente da Câmara Municipal, vereador Orlando Vitoriano; e a presidenta do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria.

“Além da assinatura oficial do contrato, hoje também estamos entregando as chaves para que a doutora Renata possa começar as intervenções necessárias e preparar a mudança da Delegacia. Importante ressaltar que ela é uma querida parceira da Prefeitura na construção de uma cidade da paz”, disse Filippi. “Nossos investimentos neste sentido não param, acabamos de entregar mais duas viaturas à Patrulha Maria da Penha, que foi um serviço especializado da GCM criado assim que tomei posse há quatro anos”, ressaltou o prefeito.

“Nosso governo não faz nada sozinho e trata com prioridade o atendimento e a proteção das mulheres vítimas de violência. Neste momento estamos realizando um sonho antigo que é o de oferecer uma sede digna para abrigar a Delegacia da Mulher”, afirmou a presidenta do FSS, Inês Maria. “Aliás, aproveitando a oportunidade, agradeço imensamente à Polícia Civil que promoveu muitas arrecadações de roupas e alimentos para o Fundo Social”, disse Inês.

A DDM de Diadema foi criada há 24 anos. Durante este período o serviço passou por alguns endereços. Atualmente a sede fica na rua Santa Rita de Cássia, nº 42, próximo à Unidade do Poupatempo, no Centro.

“Nossa equipe está muito feliz e agradecida à Prefeitura porque o novo imóvel é muito melhor que os anteriores. Além de acessibilidade e localização excelentes, o prédio é espaçoso e vai possibilitar melhor acolhimento, inclusive montando uma brinquedoteca. Ainda não temos condições de definir a data da inauguração, mas temos valorosos apoiadores que vão nos ajudar a montar uma delegacia bem estruturada, o mais rápido possível”, explicou a delegada Renata Cruppi.

A locação do imóvel por parte da Prefeitura está amparada no convênio firmado pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, com a Secretaria Estadual de Segurança Pública.