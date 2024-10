Prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima percorre Grande Alvarenga para agradecer vitória

Marcelo Lima (Podemos), prefeito eleito de São Bernardo do Campo, percorreu o Grande Alvarenga em um carro de som na tarde desta terça-feira (29) para expressar sua gratidão aos eleitores pela vitória no segundo turno das eleições municipais. A escolha da região para o início de seus agradecimentos carrega um significado especial: o Jardim Thelma, onde Marcelo nasceu e cresceu, está localizado ali.

“Agora vocês, moradores do Grande Alvarenga, vão poder dizer que o novo prefeito de São Bernardo nasceu aqui, no Jardim Thelma. A palavra é gratidão, eu só tenho a agradecer. Vou trabalhar muito para colocar em prática, a partir do dia 1° janeiro de 2025, cada compromisso que eu firmei e que está no nosso plano de governo”, declarou.

O prefeito eleito estava acompanhado de sua vice-prefeita, a Sargento Jessica Cormick, dos coordenadores de campanha, Edinho Montemor e Rafael Demarchi, além dos vereadores em exercício e os eleitos nesta eleição: Almir do Gás, Ary de Oliveira, Aurélio Bacellar, Danilo Lima, Dr. Manuel, Fran Silva, Gordo da Adega, Henrique Kabeça, Ivan Silva, Joilson Santos, Leo RR, Maurício Cardozo, Minami, Netinho Rodrigues, Palhinha, Reginaldo Burguês, Sandra do Leite, Toninho Tavares e Watanabe.

Marcelo foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo com uma votação expressiva nas seis zonas eleitorais da cidade. Com 55,74% dos votos válidos (205.831 votos), ele superou o candidato Alex Manente (Cidadania), que obteve 44,26% dos votos (163.429).

Uma das prioridades do governo do prefeito eleito será a segurança pública. Ele afirma que dobrará o efetivo da Guarda Civil Municipal, além de implementar o maior programa de monitoramento por câmeras do estado de São Paulo, da periferia ao Centro.

Já na saúde, ele criará o hospital infantil municipal e o hospital do idoso, além de priorizar quem vive em São Bernardo com o Cartão Saúde, e zerar as filas de exames e cirurgias represadas com o Corujão.