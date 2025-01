Prefeito Eduardo Paes promete apoio e reforma após incêndio no Camelódromo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comprometeu-se a oferecer suporte aos comerciantes afetados pelo incêndio que atingiu o camelódromo da Uruguaiana no último domingo (12). A tragédia, que ocorreu em um dos principais centros de comércio popular da cidade, levou Paes a planejar uma reforma no local, visando aprimorar a infraestrutura existente.

O prefeito destacou como exemplo positivo a recuperação do Mercadão de Madureira, um centro comercial localizado na zona norte da cidade que também sofreu um incêndio devastador no ano 2000. “Informei aos comerciantes que enfrentaram perdas significativas que estaremos ao lado deles nesse momento difícil. Vamos reconstruir e tornar o espaço mais organizado e funcional”, afirmou Paes, enfatizando a necessidade de melhorias estruturais.

Ele também elogiou a eficiência das equipes do Corpo de Bombeiros, que mobilizaram mais de 60 profissionais de 10 quartéis para controlar as chamas. “A rapidez na ação dos bombeiros evitou um desastre maior. É importante lembrar que incidentes semelhantes ocorreram anteriormente nesta área. Porém, esta situação nos proporciona uma oportunidade para implementar mudanças duradouras e de qualidade”, declarou.

Em comunicado oficial, os Bombeiros relataram que não houve vítimas durante o incêndio. O fogo consumiu parte dos boxes localizados no cruzamento da Rua dos Andradas com a Rua Senhor dos Passos, nas proximidades da estação de metrô que foi temporariamente fechada como medida de precaução. A Defesa Civil interditou toda a área do camelódromo e planeja realizar uma vistoria para avaliar os danos.

A Polícia Civil investigará as causas do incêndio. O camelódromo da Uruguaiana é conhecido pela diversidade de produtos oferecidos, incluindo eletrônicos, roupas e alimentos. Além disso, equipes da Guarda Municipal, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e Light, concessionária de energia, foram deslocadas para o local para auxiliar nas operações. A Rua Uruguaiana foi interditada e o tráfego foi redirecionado pela Rua Buenos Aires.