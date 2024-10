Prefeito e deputada federal vão ao segundo turno na eleição em Santos

O prefeito Rogério Santos (Republicanos), 58, e a deputada federal Rosana Valle (PL), 55, vão para o segundo turno na eleição em Santos, principal cidade da Baixada Santista.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o prefeito obteve 101.286 votos no primeiro turno da eleição neste domingo (6), o equivalente a 43,27%% dos votos válidos. Enquanto isso, a deputada conseguiu 99.831 votos, ou 42,65% do total. O segundo turno da eleição será no próximo dia 27.

Formado em odontologia, Santos disputa a eleição com uma coligação formada por 11 partidos, e pela primeira vez irá para um segundo turno, já que em 2020 foi eleito ainda na rodada inicial, com 50,58% dos votos válidos. O apoiam, além de sua sigla, PP, Podemos, PRTB, Novo, PSB, União Brasil, PSD, Solidariedade, PSDB e Cidadania.

Deputada federal eleita pela primeira vez em 2018, pelo PSB, e reeleita em 2022, Rosana, que é jornalista, é apoiada por quatro legendas (além do PL, MDB, Mobiliza e PRD).

A campanha eleitoral no primeiro turno em Santos foi marcada por uma disputa entre o prefeito e a deputada sobre quem é mais próximo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Do mesmo partido do governador, o prefeito migrou para o Republicanos no ano passado, depois de ter sido eleito em 2020 pelo PSDB. Já Rosana está no mesmo partido que o ex-presidente Jair Bolsonaro, padrinho político de Tarcísio.

Isso foi explorado por ambos durante a campanha eleitoral no município. No horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, o governador foi exibido e citado pelas duas candidaturas, apesar de Tarcísio seguir neutro desde antes do início do processo eleitoral.

Assim como a disputa pela proximidade com o governador, os candidatos tiveram em comum no primeiro turno críticas mútuas por mudanças partidárias de ambos na carreira política.

Rosana disse que teve a ficha de filiação ao PL “abonada” por Tarcísio em 2022, enquanto o atual prefeito teria agido com oportunismo ao deixar o PSDB, pelo qual foi eleito, para migrar para o Republicanos do governador. Já Rogério afirmou que a mudança não mudou sua ideologia, enquanto a adversária deixou “um partido de esquerda e foi para a direita”, já que ela foi filiada ao PSB anteriormente.

Também disputaram a Prefeitura de Santos neste ano a ex-prefeita Telma de Souza (PT), que obteve X% dos votos válidos, e o influenciador Nando Pinheiro (Avante), que alcançou X%.