Prefeito do Guarujá desafia virose e bebe água do mar

No último domingo, dia 12, o prefeito de Guarujá, Farid Madi (Podemos), utilizou suas redes sociais para compartilhar um momento inusitado na Praia das Pitangueiras. Em um vídeo, ele aparece mergulhando e até mesmo bebendo a água do mar, em uma tentativa de promover a localidade, que não consta entre as praias classificadas como impróprias para banho pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Confira:

Crise de saúde pública na Baixada Santista

A escolha do local ocorre em um momento delicado. Desde o início do ano, a região da Baixada Santista tem enfrentado uma onda de viroses com relatos de sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. O município de Guarujá é um dos mais afetados por essa situação.

Em sua publicação, Madi destacou a qualidade da água local e declarou: “Eu mesmo entrei no mar e tomei de nossas águas para certificar esse lindo momento de verão, vem com a gente!!” Ele também mencionou a presença de câmeras de monitoramento e reforço no policiamento, buscando tranquilizar os turistas preocupados com a segurança.

Qualidade das praias em monitoramento constante

A CETESB monitora regularmente as condições das praias no litoral paulista. De acordo com os últimos dados, das 175 praias analisadas, 51 são consideradas impróprias para banho. O próximo relatório será divulgado nesta quinta-feira, dia 16.

Especialistas, como Oscar Bruna-Romero, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), alertam que a alta afluência de turistas e a infraestrutura inadequada para tratamento de esgoto podem agravar os riscos de contaminação, especialmente pela transmissão do norovírus, um dos principais causadores de surtos gastrointestinais na região.