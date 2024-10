Prefeito de Taboão inspira cuidados, mas está estabilizado em UTI, diz nota

Segundo nota de sua assessoria divulgada neste sábado (19), “seu estado de saúde ainda inspira cuidados, mas ele se encontra estabilizado na UTI, sob acompanhamento intensivo da equipe médica”.

“A família agradece as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho e pede que continuem em oração pela plena recuperação do prefeito”, completa a nota.

O prefeito sofreu um ataque a tiros na tarde desta sexta-feira (18). Segundo os investigadores, o veículo dos autores (um Nissan/March) foi localizado incendiado na cidade de Osasco, também na Grande São Paulo. O carro foi apreendido e passou por perícia.

Outro automóvel envolvido, um Fiat/Siena usado na fuga dos criminosos, foi encontrado em uma residência também em Osasco. Segundo a polícia, a mulher que estava no local relatou que o carro era do falecido marido e costuma ser utilizado pelo filho, de 33 anos.

O automóvel foi apreendido e o rapaz agora é procurado pelos investigadores. A polícia solicitou exames periciais, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e as investigações seguem em andamento.

Delegado da seccional de Taboão responsável pelo caso, Hélio Bressan, afirmou que sem dúvidas a arma usada no ataque foi um fuzil. “O veículo em que o prefeito estava era um blindado e, evidentemente, isso protegeu a vida dele”, disse.

Bressan afirmou que uma cápsula foi localizada dentro do veículo carbonizado, mas a identificação do tipo de fuzil dependerá da perícia.

Aprígio disputa o segundo turno em Taboão da Serra contra o candidato Engenheiro Daniel (União Brasil), que terminou a primeira rodada da eleição municipal com 48,98% dos votos válidos. O atual prefeito obteve 25,93% dos votos.

O cenário é uma repetição da eleição de 2020, quando os dois também também foram ao segundo turno juntos. Na ocasião, Aprígio venceu de virada e com uma margem apertada: apenas 1.700 votos a mais que o adversário, em um universo de 153 mil eleitores.

Em vídeo postado nas redes sociais, Daniel manifestou apoio ao prefeito e pediu apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas investigações.

Nesta sexta-feira, Elisson Aprígio, sobrinho do prefeito e vereador eleito em Cajamar, disse à Folha que houve uma tentativa de assassinato. “Tiros no pneu para paralisar o carro. Tiros de fuzil na direção do motor, do motorista. O carro não parou, atiraram atrás e acertaram ele”, afirmou.

Segundo ele, o prefeito não passou por cirurgia e estava em observação porque usa um marca-passo. O sobrinho disse ainda que desconhece eventuais ameaças que tenham sido feitas ao tio.