Prefeito de SP reúne sindicatos contra mototáxis

Na última quinta-feira (27), diversos representantes de sindicatos e entidades do setor de transporte se reuniram com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para expressar sua oposição à implementação de serviços irregulares de transporte de passageiros por meio de motocicletas na capital. O encontro no gabinete do prefeito contou com a presença de 12 instituições que, em conjunto com a Associação Paulista de Medicina (APM), o Instituto de Engenharia, e a Associação Nacional de Transportes Públicos, manifestaram sua resistência à proposta de mototáxis na cidade.

Durante a reunião, o prefeito Ricardo Nunes enfatizou a importância da segurança viária e destacou que a complexidade do trânsito paulistano inviabiliza a adoção desse tipo de serviço. “O critério da Prefeitura é garantir a segurança das pessoas, evitando situações que possam levar a acidentes ou até mesmo a óbitos. É fundamental cuidar da vida dos cidadãos”, afirmou Nunes.

Gilberto Almeida dos Santos, presidente do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo, elogiou a postura do prefeito, considerando-a corajosa ao enfrentar essa questão. “Há mais de dez anos essas empresas operam sem critérios na nossa cidade, lucrando às custas dos trabalhadores. As particularidades de São Paulo não permitem a implementação desse serviço”, ressaltou Santos, reforçando o apoio à administração municipal nessa luta.

Leandro da Cruz Medeiros, presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transporte Terrestre Intermunicipal, também expressou sua preocupação com o impacto econômico das empresas que atuam nesse segmento. “Essas companhias arrecadam bilhões mensalmente com os motociclistas, que se esforçam para trazer uma renda para suas famílias. Agradeço ao prefeito por sua coragem neste tema tão delicado”, disse Medeiros, destacando a necessidade de proteger os direitos dos trabalhadores.

O encontro foi ainda enriquecido pela participação de líderes sindicais como Valdir de Souza Pestana, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT), e José Roberto Duarte da Silveira, secretário geral da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo (FTTRESP), entre outros. Todos eles reafirmaram o compromisso coletivo em lutar contra a exploração no setor e defender uma regulamentação justa para o transporte na metrópole.

A reunião demonstrou um forte apoio à posição da Prefeitura em relação à questão dos mototáxis, evidenciando as preocupações com a segurança e bem-estar dos usuários e trabalhadores do transporte público na cidade.