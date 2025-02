Prefeito de Sorocaba distribui Ozempic em novo programa de emagrecimento

Na última quinta-feira (6), o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), revelou a inclusão do medicamento Ozempic em um novo programa de emagrecimento que será oferecido pela rede pública de saúde municipal.

Por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais, o prefeito destacou a “caneta emagrecedora” e anunciou que os moradores interessados poderão obter acesso gratuito ao medicamento ao se inscreverem no projeto denominado Emagrecer Certo.

“Estamos lançando o Emagrecer Certo Sorocaba. Os participantes contarão com acompanhamento médico para auxiliar na perda de peso e promoção da saúde. Além disso, caso necessário, terão a possibilidade de receber medicamentos para emagrecimento, como o Ozempic”, afirmou Manga.

O prefeito enfatizou que o Ozempic é amplamente utilizado globalmente tanto para controle do diabetes quanto para a redução de peso.

Manga também ressaltou que as vagas para o programa são limitadas e que os interessados devem realizar o cadastro através do site oficial da prefeitura.

A proposta segue uma tendência observada em outras localidades, como no Rio de Janeiro, onde o prefeito Eduardo Paes (PSD) prometeu durante sua campanha eleitoral a disponibilização do medicamento na rede municipal de saúde. Em janeiro deste ano, Paes formalizou um decreto que estabelece um grupo de trabalho para a implementação do uso da semaglutida – princípio ativo do Ozempic – nas Clínicas da Família.

Recentemente, o senador Cleitinho (Republicanos) apresentou um projeto de lei ao Congresso Nacional que busca autorizar o Governo Federal a oferecer a semaglutida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento da obesidade. O projeto prevê que a administração do medicamento siga diretrizes seguras e protocolos definidos pelo Ministério da Saúde.

O texto legislativo ainda precisa passar por análise nas comissões do Congresso antes da votação final.

Aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, o Ozempic tem sido frequentemente utilizado como um auxílio para emagrecimento devido à sua capacidade de aumentar a sensação de saciedade. Contudo, estudos em diferentes instituições acadêmicas têm investigado seus efeitos colaterais potenciais. Entre os pontos levantados está a possibilidade de déficit nutricional ou proteico e a perda de massa magra como possíveis consequências do uso da substância.