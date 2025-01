Prefeito de São Bernardo anuncia revitalização de praça no Jd. Campestre

Com a proposta de transformar espaços ociosos e deixar a cidade mais agradável para se viver, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, assinou neste sábado (18/1) ordem de serviço para revitalização completa da Praça Frei Damião de Bozzano, localizada no Jardim Campestre, região do bairro dos Casa. A autorização permite o início imediato de um pacote de intervenções no espaço, entre elas a implantação de equipamentos de esporte e lazer, bem como de um novo paisagismo.

A praça fica entre as ruas Carlos Dalmolin, Ministro Otávio Mangabeira e Pedro Breda. A lista de ações, coordenada pela Secretaria de Serviços Urbanos de São Bernardo, contempla ainda a execução de academia ao ar livre, playground, espaço pet, quadra de basket street, nova iluminação, pintura geral e melhoria do asfalto no entorno. O investimento do município se dará no valor de cerca de R$ 350 mil, com prazo de entrega estimado em 150 dias. No decorrer das obras, a praça irá receber também gradis de proteção.

“Estamos investindo em bem-estar e qualidade de vida para a população. Com organização, planejamento e trabalho, faremos gestão pensando no futuro da nossa cidade. Essa praça é hoje um lugar ermo, sem atrativos aos moradores da região. Toda essa transformação projetada para o local vai garantir mais segurança, lazer e valorização do bairro, além de reforçar a sensação de pertencimento do espaço”, sustentou o prefeito Marcelo Lima.

O evento, que teve tendas do centro de zoonoses e de pintura facial, contou com as presenças da vice-prefeita sargento Jéssica Cormick, diversos secretários, vereadores e moradores da vizinhança. Presidente da Sociedade Amigos do Bairro Jardim Campestre, Raquel Manancial destacou a emoção de ver o poder público agindo rápido para atender antiga demanda dos munícipes. “Foram anos e anos de pedidos à Prefeitura por essa revitalização. A atual gestão, em 18 dias, já traz esse grande benefício.”

DIGNIDADE – A Praça Frei Damião de Bozzano era até então, frequentemente, utilizada por usuários de drogas. Secretário municipal de Serviços Urbanos, Fernando Longo frisou que essa medida demonstra “sensibilidade” do governo de incluir a praça neste período, especialmente do ponto de vista social. “Essa reestruturação vai melhorar – e muito – o ambiente neste espaço.” Para o titular da pasta de Esportes e Lazer, Fran Silva, a revitalização terá resultados para além da segurança e lazer: “Vai trazer dignidade e respeito. O Jardim Campestre estava esquecido, quase 30 anos sem receber intervenções importantes.”





Crédito:Brenner Oliveira/PMSBC