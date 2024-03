Prefeito de Ribeirão Pires visita exposição com trabalhos realizados por alunos da rede

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, visitou, na manhã desta quarta-feira (27), a exposição “Coração Nordestino”, que reúne trabalhos realizados pelos estudantes da rede municipal de Educação com tutoria da Orientação Educacional. A mostra está ocorrendo no saguão do Teatro Municipal Euclides Menato.

Os trabalhos foram produzidos como parte de uma oficina que percorreu as unidades escolares do município, apresentando aos estudantes a rica arte e cultura do Nordeste do País. As obras tiveram destaque durante a 2ª Entoada Nordestina, realizada de 22 a 24 de março no Complexo Ayrton Senna.

A exposição exibe xilogravuras, cordéis e até músicas criadas pelos alunos de Ribeirão Pires. Um dos destaques foi um rap, escrito e cantado com a métrica utilizada para rimas de cordel, que abordava a utilização e a relevância dos celulares na sociedade atual.

“Mais uma linda exposição realizada pelos estudantes de nossa cidade. Muitas cores, muita poesia e muita música bacana. Interessante saber que todos puderam aprender ainda mais sobre a cultura nordestina, uma das mais ricas do País”, declarou o prefeito durante a visita à mostra.

Além disso, a exposição contém uma atração popular, a gaiola de libertar pensamentos, onde os visitantes são convidados a retirar um papel com trechos de obras literárias de Ariano Suassuna, Patativa do Assaré e Jorge Amado. A ação é pensada para incentivar a leitura e é elaborada pelas profissionais que atuam na Orientação Educacional de Ribeirão Pires.

Além da participação na Entoada Nordestina, os trabalhos realizados pelos estudantes também fazem parte de atividades que antecedem a FLIRP (Feira Literária de Ribeirão Pires), que também prestará tributo a Ariano Suassuna.

A secretária de Educação e Cultura da cidade, Rosi de Marco, também prestigiou a exposição e agradeceu a todos os profissionais e estudantes envolvidos. “Eu cheguei a acompanhar parte das oficinas e ficou tudo maravilhoso. Agradeço a todos que participaram desta rica exibição”, afirmou.