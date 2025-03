Prefeito de Ribeirão Pires nomeia família em cargos públicos

Luiz Gustavo Pinheiro Volpi, conhecido como Guto Volpi e reeleito prefeito de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, fez nomeações controversas ao selecionar três membros de sua família para cargos-chave na administração municipal. O pai, Clóvis Volpi, foi designado como secretário de Saúde; o irmão, Rafael Volpi, assumiu a Secretaria Municipal de Educação; e a mãe, Lígia Volpi, tornou-se presidente do Fundo Social de Solidariedade. As nomeações foram justificadas pelo prefeito como seguindo critérios similares aos utilizados para outros profissionais que ocupam cargos no primeiro escalão da prefeitura.

Após tomar posse para seu segundo mandato em janeiro deste ano, Guto Volpi definiu que os familiares assumiriam funções com salários fixados em R$ 10 mil mensais. Embora a prática não seja considerada nepotismo segundo decisões recentes da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o tema está atualmente em discussão no plenário da corte.

Clóvis Volpi, que já havia governado Ribeirão Pires em três mandatos anteriores e foi cassado por questões eleitorais, agora ocupa uma posição crucial na gestão de saúde da cidade. O irmão Rafael traz consigo experiência na área educacional, tendo atuado em gestão pedagógica anteriormente. A mãe do prefeito, embora tenha sido nomeada para um cargo formal, atua voluntariamente e não recebe remuneração.

O prefeito Guto Volpi, que também é divorciado, enfatizou que a escolha dos secretários se baseou na experiência e competência técnica dos indivíduos selecionados. Ele defendeu suas decisões alegando que elas estão em conformidade com a legislação vigente.

A reeleição de Guto Volpi ocorreu nas eleições municipais de 2024, onde obteve 46,72% dos votos válidos, superando seu principal concorrente Gabriel Roncon, que alcançou 43,90%. De acordo com as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ribeirão Pires não realiza segundo turno devido ao seu número reduzido de eleitores.

Os resultados do primeiro turno foram os seguintes: Guto Volpi (PL) – 28.909 votos (46,72%), Gabriel Roncon (PP) – 27.164 votos (43,90%), Renato Foresto (PT) – 3.928 votos (6,35%) e Ricardo Abílio (NOVO) – 1.875 votos (3,03%). O total de votos contabilizados foi de 68.811, incluindo votos brancos e nulos.

A discussão sobre nepotismo ganha relevância à medida que o STF avalia a constitucionalidade de leis que permitem nomeações de parentes em cargos públicos. Um caso recente do Ministério Público de São Paulo questiona uma lei municipal de Tupã que autorizava essas nomeações até o terceiro grau. O sub-procurador-geral de Justiça argumenta que a proibição ao nepotismo deve ser rigorosamente aplicada para cargos políticos importantes, dado seu impacto nos valores éticos da administração pública.

Por enquanto, o debate continua sem um desfecho claro no STF, e os ministros têm demonstrado opiniões divergentes ao longo dos anos sobre questões semelhantes ao caso das nomeações em Ribeirão Pires.

Confira a nota oficial da Prefeitura de Ribeirão Pires

“A Prefeitura de Ribeirão Pires esclarece: Lígia Volpi, mãe do prefeito Guto Volpi, presidiu o Fundo Social de Solidariedade do município entre 2021 e 2024. A atuação na entidade social foi voluntária, sem remuneração.

A nomeação dos secretários de Saúde e de Educação da cidade seguiu os mesmos critérios para a nomeação dos demais profissionais que ocupam cargos de chefia no primeiro escalão da Prefeitura, dentro do que estabelece a legislação vigente e prezando pela experiência e competência técnica para o exercício da função.

Clovis Volpi foi prefeito de Ribeirão Pires por três mandatos (2005 – 2008 I 2009 – 2012 I 2021 – 2022). Tem ampla experiência em gestão pública. Foi deputado estadual (1995 – 1998), sendo o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Relator da importante Lei de privatização do Estado de São Paulo. Foi deputado federal (1999 – 2002). Presidiu o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (2007 – 2009) e foi presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em 2010. Em 2013, foi Secretário Adjunto de Esportes do Estado de São Paulo, até o ano de 2014. Foi presidente estadual do PSDB em São Paulo.

Entre 2015 e 2016, foi superintendente do IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado). Iniciou a trajetória pública em 1974, como coordenador de Cultura, Esportes, Saúde e Promoção Social de Mauá, cidade onde foi vereador em dois mandatos (1983 – 1988 I 1993 – 1994). Entre 1977 e 1979, presidiu a comissão Municipal de Esportes de Ribeirão Pires, assumindo a secretaria da pasta de 1978 a 1979. Em 1989, foi novamente secretário de Esportes e Turismo em Ribeirão Pires e, naquele mesmo ano, assessor cultural em São Caetano do Sul (1989 – 1992).

Iniciou a carreira profissional como professor – tem formação em ciências físicas e biológicas. Lecionou por 14 anos na rede pública e privada. É autor do livro “Uma Viagem pela Social Democracia”, entre outros títulos de poesias.

Raphael Volpi tem ampla experiência em gestão na área da Educação. Foi diretor de unidade de ensino particular de Ribeirão Pires, período em que atuou em gestão pedagógica. Foi responsável pelo desenvolvimento de projetos para o fortalecimento de atividades educacionais, com destaque à implementação de planos estratégicos para melhorar indicadores de aprendizado dos estudantes e eficiência da instituição. Também atuou no GIESPP – Gestão Inteligente da Educação e Saúde Pública e Privada. Ocupou cargos de gestão e administração em empresas da região, entre as quais a CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos). No setor público, trabalhou na Divisão de Tecnologia da Informação na Prefeitura de São Caetano do Sul. É formado em Relações Internacionais, com cursos de especialização em planejamento e gestão de projetos, entre outras áreas relacionadas à gestão pública. O salário base para cargo de secretário municipal na Prefeitura de Ribeirão Pires é de R$ 10.021,17. O salário base para cargo de prefeito é de R$ 20.042,34″.