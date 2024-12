Prefeito de Mauá entrega o Ginásio Atílio Damo reformado

Como parte das festividades do aniversário de Mauá, o prefeito Marcelo Oliveira reinaugurou nesta terça-feira (03/12) o Ginásio Atílio Damo, localizado na Avenida Barão de Mauá, 4080, na Vila São João. Após passar por reforma, o espaço retorna como referência para atividades esportivas e de lazer na cidade. Durante o evento foi realizada uma apresentação com as alunas de tai-chi-chuan e também uma partida de futebol com crianças.

Em seu discurso, o prefeito lembrou que o espaço abrigou, provisoriamente, a estrutura da UBS São João, enquanto o novo prédio era construído, unindo o esporte e a saúde, no cuidado das pessoas. “O Ginásio Atílio Damo não é apenas um ponto de encontro para práticas esportivas, mas também um recurso estratégico para atender diversas necessidades da população. Durante a reconstrução da UBS que fica aqui ao lado, o ginásio cumpriu um papel fundamental ao acolher os atendimentos da unidade de saúde. Agora, com a reforma concluída, ele volta a ser um espaço de convivência e promoção da qualidade de vida para todos,” declarou.

O ginásio, que estava fechado para melhorias, recebeu novos equipamentos, como traves, iluminação moderna, e teve o piso completamente reformado. Também foram realizadas intervenções nos banheiros e a pintura de todo o espaço, garantindo maior conforto e segurança para os usuários.

O local será utilizado para aulas de modalidades esportivas como futebol, tai-chi-chuan, futsal, voleibol, judô, capoeira e ginástica. Durante o período de obras, as atividades foram transferidas para o CMEC Barão, mas agora retornam ao ginásio revitalizado.

Ao longo do mês de dezembro, outras áreas de lazer e esportes serão inauguradas, como parte das comemorações do aniversário de Mauá. A iniciativa reflete o compromisso da administração municipal em promover o bem-estar e a integração social através de espaços públicos de qualidade.