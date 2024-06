Prefeito de Diadema se reúne com ministro da Educação por avanço no Instituto Federal

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, deu mais um passo para a concretização do Instituto Federal na cidade. Ele se reuniu nesta quinta-feira (6) com o ministro da Educação, Camilo Santana, em Brasília, para iniciar a discussão de terrenos e prédios que podem abrigar o equipamento.

Em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que Diadema estava na lista de 100 locais contemplados com campus do Instituto Federal. Será o primeiro Instituto Federal do município, que, em 2008, ganhou a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo.

“Estamos trabalhando para o mais rapidamente possível ter o terreno e, assim, acelerar a implementação do Instituto Federal”, disse Camilo Santana, após audiência com o prefeito. “São ótimas notícias, temos avançado muito nas discussões para que o Instituto Federal se torne realidade o quanto antes”, comentou Filippi.

Os Institutos Federais são instituições pluricurriculares e multicampi (reitoria, campus, campus avançado, polos de inovação e polos de educação a distância), especializados na oferta de educação profissional e tecnológica (EPT) em todos os seus níveis e formas de articulação com os demais níveis e modalidades da Educação Nacional, oferta os diferentes tipos de cursos de EPT, além de licenciaturas, bacharelados e pós-graduação stricto sensu.

Por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), serão investidos R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 2,5 bilhões para a criação dos novos campi e R$ 1,4 bilhões para a consolidação de unidades dos IFs já existentes, com a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. A iniciativa envolve o Ministério da Educação (MEC), a Casa Civil, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Em abril, o reitor do Instituto Federal de São Paulo, Silmário Batista dos Santos, esteve no município para visitar possíveis locais para implantação da unidade. Silmário mostrou otimismo para que as aulas do IF tenham início no segundo semestre, mesmo que seja em local provisório, até a concretização do prédio oficial.