Prefeito de cidade cearense cancela show de Zé Felipe e diz que cantor ‘não foi correto’

O cantor Zé Felipe faria um show na cidade de Granja, no Ceará, em fevereiro, mas teve sua apresentação cancelada pelo prefeito do município, Anibal Filho. Segundo ele, o cantor não foi correto ao agendar para a mesma data uma outra apresentação numa cidade vizinha e com preço mais baixo.

“A Prefeitura havia celebrado um contrato já há alguns dias, e ontem descobrimos que foi celebrado também [outro contrato] com o município de Viçosa, mas por um valor menor. Achamos que isso não foi correto. Por isso, a Prefeitura de Granja solicitou o cancelamento”, disse pelas redes sociais.

Após o cancelamento, a banda Ara Ketu foi contratada para o lugar. O show faz parte das comemorações do Carnaval na cidade cearense. Procurado, Zé Felipe não se pronunciou.