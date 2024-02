Prefeito da cidade de João Ramalho conhece programa Moeda Verde

O programa Moeda Verde segue conquistando os olhares e as atenções dos gestores públicos do Estado. Nesta quinta-feira (1º), representantes da cidade de João Ramalho estiveram em Santo André para conhecer de perto a iniciativa andreense que troca resíduos recicláveis por alimentos hortifrútis, contribuindo para a limpeza do município, o bem-estar e qualidade de vida da população.

A comitiva ramalhense esteve representada pelo prefeito Adelmo Alves, pelo secretário de agricultura, Bruno Tikanoro Sakata, e foi recebida pela gerente de coleta de resíduos sólidos do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e coordenadora operacional do Moeda Verde, Flávia Gomes Donon, e pelo representante do Núcleo de Inovação Social de Santo André, Robinson Henrique Alves.

Neste ano, o município de João Ramalho foi o segundo a procurar Santo André para entender melhor sobre a ação. Em janeiro, vereador da cidade de Avanhandava também esteve conhecendo de perto as trocas do Moeda Verde. Naquele município, inclusive, ação inspirada no programa andreense já foi aprovada pela câmara local.

“É muito gratificante para quem trabalha diretamente com o Moeda Verde ver o programa extrapolando as fronteiras de Santo André e servindo de inspiração para outros municípios”, comenta a gerente da autarquia.

Além da apresentação sobre a sistemática do programa, onde está presente e os resultados alcançados, os visitantes também foram a campo e conheceram in loco a troca no núcleo Jardim Cristiane. Atualmente, o programa andreense está presente em 26 comunidades e beneficia aproximadamente 100 mil pessoas de forma direta e indireta.

“Uma ação como essa é importante, pois mantém a cidade limpa e garante qualidade de vida para as pessoas. Vamos fazer um trabalho de sensibilização, principalmente junto às escolas de João Ramalho e temos expectativa de que os nossos cidadãos também vão aderir a essa sistemática das trocas, porque a pessoa vai economizar e ainda ajudar o meio ambiente”, explica o prefeito Adelmo Alves.

Desde a implantação da iniciativa em Santo André, em 2017, mais de 1.351 toneladas de resíduos recicláveis foram recolhidas e, em troca, foram entregues mais de 270 toneladas de legumes, frutas e verduras.

Para além das fronteiras físicas, o Moeda Verde também já foi premiado como o segundo melhor programa do Brasil, pela Rede Política de Ação pela Sustentabilidade (RAPS), em 2021. Já em novembro de 2023 o programa integrou o pacote de ações de sustentabilidade que deram a Santo André a etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes.