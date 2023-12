Prefeito comemora parceria com Hospital do Rim para redução de espera por procedimentos renais

Ao participar da solenidade de comemoração dos 25 anos de atuação do Hospital do Rim e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos (HRim) nesta segunda-feira (4), o prefeito Ricardo Nunes ressaltou a importância da parceria entre a Prefeitura e a instituição para ampliar o atendimento especializado e gratuito da população.

“Se a gente não tivesse essas parcerias, não conseguiríamos avançar tanto na área da saúde. No decorrer dos anos os municípios foram assumindo a maior responsabilidade (pelo atendimento gratuito). Hoje, dos R$ 17 bilhões que a Prefeitura gasta no sistema de saúde, 84,15% são do cofre municipal. Só vem 14% do governo federal. Antigamente a gente tinha um valor do SUS, mas foi diminuindo”, destacou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e foi realizada na sede do hospital, na Vila Clementino, na Zona Sul. A unidade tem contrato de assistência à saúde SUS sob gestão municipal e atende desde procedimentos de alta complexidade de diagnósticos a transplantes de órgãos.

O secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, destacou que, graças à parceria, hoje o município não tem fila para atendimento de pacientes com patologias urológicas. “O hospital do rim é um dos maiores do mundo em transplante renal. Só no ano de 2023 foram feitos 593 transplantes, isso tudo através da parceria com o município de São Paulo, que tem 30% da gestão plena da alta complexidade”, destacou.

Cirurgia cardíaca e endovascular, realização de cateterismo cardíaco, angioplastia coronariana sem e com implante de Stent integram os procedimentos de alta complexidade executados pela instituição hospitalar. Atenção em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), transplantes de tecidos e rins com assistência integral e assistência aos pacientes transplantados também fazem parte das ações realizadas pelos profissionais do Hospital do Rim.

“É a instituição que mais faz transplantes renais no mundo por 25 anos seguidos. Já fizemos 20 mil transplantes e o segundo não fez a metade. Isso faz parte do sistema único de saúde”, afirmou o diretor-presidente do HRim, Osmar Medina.

Recentemente a unidade realizou um mutirão para atender pacientes que aguardavam por avaliação urológica dos casos de cálculos renais graves realizando consultas médicas, ultrassonografia e tomografia. Devido a essa iniciativa não há espera para tratamentos urológicos.

Por meio do convênio com a Prefeitura, foi feita uma agenda dinâmica, que permite uma maior utilização do centro cirúrgico e o atendimento de um maior número de pessoas. “Não sei quando vai ter vaga, mas sei que numa determinada semana terei vaga. Nós fazemos um mutirão com a prefeitura, agendamos um determinado número de pacientes para uma determinada semana. Na véspera, se não tiver procedimentos, eu chamo 5 pacientes e fazemos os procedimentos”, explicou Medina.

E por último, podemos oferecer também atendimento em tele saúde em urologia e nefrologia. Se houver alteração, conversamos com o médico que está na UBS, na UPA ou hospital da comunidade e ajudamos a orientar sem trazer o paciente aqui.

Sem fins lucrativos

Trata-se de uma instituição de caráter civil, sem fins lucrativos, que integra o rol de prestadores do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão do município de São Paulo, por meio de contratos celebrados desde 2003, ocasião em que o município assumiu a gestão plena do sistema de Saúde. O contrato vigente, firmado no dia 1º de agosto, tem validade de 12 meses, prorrogáveis por mais 60 meses.