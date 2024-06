Prefeita Penha Fumagalli vistoria obra de pavimentação no Parque do Governador

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), acompanhou na manhã de quinta-feira, 6/6, a execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária da Rua Campos Sales, no Parque do Governador.

O asfalto na Rua Campos Sales, no Parque do Governador, faz parte de convênio celebrado entre a Prefeitura de Rio Grande da Serra e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo cujo investimento é de R$ 1.953.807,97 e também conta com a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Valinhos, no Parque América.

“O asfalto na Rua Campos Sales faz parte do nosso programa de pavimentação de vias públicas, reforçando o nosso compromisso de levar infraestrutura para os bairros e de continuar na busca por mais recursos para o bem-estar de nossa população”, comentou a prefeita Pernha Fumagalli.

O programa Pavimenta Rio Grande já levou asfalto para ruas das Vilas Conde Siciliano, Ota, Recanto das Flores, Santa Tereza, Parque América e Parque do Governador.

VILA LOPES

Em março de 2024, a prefeita Penha Fumagalli assinou convênio com o Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) do governo do Estado para pavimentação asfáltica de ruas da Vila Lopes, com investimento de R$ 2,2 milhões.

AVENIDA DOM PEDRO I

E já está na programação obras de recapeamento e pavimentação asfáltica da Avenida Dom Pedro I, com investimento estimado em R$ 960 mil a partir de convênio entre a Prefeitura de Rio Grande da Serra e o Ministério das Cidades