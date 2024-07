Prédios e monumentos em São Paulo recebem iluminação sobre a Saúde Bucal

Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, Biblioteca Mário de Andrade, Viaduto do Chá, Pateo do Collegio, e a sede da SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, localizada no bairro da Bela Vista, receberão, em julho, uma iluminação especial em verde e vermelho. A ação faz parte da Campanha Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro, idealizada pela SINOG, para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a Saúde Bucal.

Além disso, quem passar pela Avenida Paulista, de 16 a 29 de julho, verá fotos de Sorrisos em cinco relógios escolhidos estrategicamente em parceria com a Odontoprev, Associada SINOG e uma das patrocinadoras do Movimento. São eles: na altura do n° 735 a 1471, esquina com a Rua Maria Figueiredo, esquina com a Rua Pamplona e na Praça Oswaldo Cruz.

A Campanha também terá uma ação especial em 16 salas de cinema para quem for conferir a estreia do filme “Deadpool & Wolverine”, entre os dias 25 e 31 de julho. Na rede Cinemark será nos shoppings Center Norte, Cidade Jardim, Iguatemi Shopping e Pátio Higienópolis; da Cinépolis, o Pamplona; CSY Morumbi Town; Kinoplex da Vila Olímpia Shopping e UCI do Shopping Jardim Sul. Durante essas sessões, um vídeo de aproximadamente 30 segundos será exibido antes do filme, demonstrando o apoio ao Movimento de uma das Operadoras Associadas SINOG, além de patrocinadora desta ação: MetLife. Empresa com diversos produtos, entre eles o Plano Odontológico, Seguros de Vida, entre outros.

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os Planos Odontológicos alcançaram 33 milhões de Beneficiários, o que, segundo o presidente da SINOG, Dr. Roberto Seme Cury, indica uma maior democratização do acesso à Saúde Bucal. “A Saúde Bucal precisa ser vista como essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. A missão da SINOG é mudar a percepção da sociedade, da Classe Odontológica e do Poder Público sobre a urgência de colocar essa questão no topo das prioridades para o futuro dos brasileiros”, diz.

O movimento visa conectar a sociedade, Operadoras de Saúde com Planos Odontológicos ou não, Dentistas, Entidades, Governo e os diversos setores para lutar pelo acesso da população brasileira à Saúde Odontológica. Ao longo do mês, outros pontos turísticos do país foram iluminados pela Campanha, entre eles Cristo Redentor e Maracanã.

Serviço:

Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro

Sede da SINOG | De 1 a 15 de julho, ao anoitecer | Rua 13 de Maio, 1540 – Bela Vista – SP

Prédios Municipais em São Paulo | Dia 20 de julho, a partir das 19h

Biblioteca Mário de Andrade| R. da Consolação, 94 – República, São Paulo – SP

Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira | Av. das Nações Unidas, 7108 – Vila Cordeiro, São Paulo – SP

Praça Pateo do Collegio | Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP

Viaduto do Chá| Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP