Prédio na Paulista ganha cores do arco-íris em apoio ao mês do Orgulho LGBTI+

O Banco PAN (BPAN4), plataforma digital completa de banking e consumo, promove ações em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTI+. Durante todo o mês de junho, o PAN realizará atividades culturais e educacionais com foco em ampliar a visibilidade de empreendedores e artistas da comunidade. Além disso, entre os dias 31 de maio e 6 de junho, o Banco vai manter uma projeção de luzes na sede da companhia, com as cores símbolo da bandeira do Orgulho LGBTI+, com o objetivo de gerar maior visibilidade para o movimento e reforçar pautas importantes de apoio à comunidade.

Entre as iniciativas, estão uma visita guiada à exposição “A Beleza da Carne”, que acontece no Museu de Arte de São Paulo (MASP) no dia 10 de junho, a realização de um painel interno denominado “Visibilidade Além de Cada Letra”, e a promoção de uma Feira LGBTQIAP nos escritórios do Banco, com o objetivo de fortalecer e divulgar o trabalho dos envolvidos.

As ações são complementares ao programa de diversidade e inclusão que o Banco mantém dentro da sua cultura organizacional. Por meio de uma governança estruturada, metas de representatividade, programas afirmativos de contratação e desenvolvimento da liderança, e ações recorrentes de conscientização, o time de Pessoas impulsiona diversas ações para a promoção de um ambiente cada vez mais representativo e inclusivo.

Ultrapassando a marca de 29 milhões de clientes, o Banco PAN é uma plataforma digital completa e inteligente de crédito e serviços financeiros, atuando com produtos focados em banking, crédito, pagamentos, marketplace, investimento, crédito e seguros.