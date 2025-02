Prédio em construção desaba na zona norte de SP e fere duas pessoas

Na manhã desta quinta-feira (13), um incidente alarmante ocorreu na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, onde um prédio em construção desabou, resultando em ferimentos para duas pessoas.

O desabamento foi registrado por volta das 10h20 na Rua Pedro Osório Filho, número 558. As autoridades estão investigando as causas que levaram à queda da estrutura. Entre as vítimas, um homem sofreu uma fratura exposta na perna e foi prontamente encaminhado ao Pronto-Socorro de Mandaqui. A segunda vítima, que apresentou apenas arranhões, optou por não receber atendimento médico.

A Prefeitura de São Paulo divulgou um comunicado informando que a obra havia sido embargada pela Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha desde 24 de janeiro deste ano. O embargo se deu devido a irregularidades relacionadas ao alvará de aprovação e à execução da construção, que deveria ter apenas três andares conforme o Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova emitido em outubro de 2023.

De acordo com a prefeitura, a construção estava em desacordo com o alvará, já que possuía sete andares. Como consequência, foram impostas multas totalizando R$ 3,1 milhões ao proprietário do imóvel e ao responsável técnico pela obra.

Por volta das 18h, equipes técnicas da Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha ainda estavam no local do desabamento para realizar uma avaliação das condições dos imóveis adjacentes.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) também se manifestou sobre o caso. Em nota oficial, o órgão afirmou estar investigando a responsabilidade técnica associada ao projeto do imóvel. Informou ainda que existe um profissional registrado e ativo no Crea-SP à frente da obra e que este será notificado para apresentar a documentação pertinente.

Adicionalmente, o Crea-SP iniciou um processo administrativo preliminar para averiguar possíveis infrações à legislação profissional. O conselho ressaltou que a responsabilidade pela autorização e supervisão da execução da obra é atribuída aos órgãos municipais competentes, incluindo a emissão de alvarás e interdições.

Em reação ao ocorrido, o vereador Nabil Bonduki utilizou suas redes sociais para expressar preocupação. Ele destacou que a construção estava com um pedido de alvará para habitação de interesse social e mencionou que a tragédia poderia ser evitada. Bonduki reforçou seu apoio à instalação da CPI dos Empreendimentos Imobiliários Irregulares, já proposta por ele anteriormente, enfatizando a urgência na investigação para prevenir futuros desastres semelhantes.