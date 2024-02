Prédio de 19 andares é evacuado às pressas em Praia Grande após danos em colunas

Um edifício residencial de 19 andares foi evacuado com urgência na tarde desta terça-feira (13) em Praia Grande, no litoral paulista, depois de cinco colunas do prédio apresentarem danos estruturais.

O colapso na estrutura das colunas do edifício Giovannina Sarane Galavoti, localizado na avenida Jorge Hagge, 80, bairro Aviação, ocorreu às 13h56, de acordo com a Defesa Civil de Praia Grande. Não há vítimas.

A interdição levou um grande número de curiosos para a avenida e gerou temor em quem mora ou está hospedado no feriado prolongado de Carnaval em edifícios vizinhos. Em redes sociais, moradores relataram ter sentido tremores.

O Corpo de Bombeiros informou que há três equipes no local. Também há carros da Polícia Militar.

De acordo com a Prefeitura de Praia Grande, equipes das secretarias de Urbanismo, Trânsito, Segurança Pública, além da Defesa Civil, estão no local.

Técnicos da secretaria de Urbanismo, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão dentro do edifício realizando uma vistoria e avaliando os danos ocorridos.

O local conta com toda a documentação pertinente em dia junto à prefeitura, de acordo com a administração.