Prédio das secretarias da Pessoa com Deficiência e de Políticas para a Mulher fica iluminado de rosa

O prédio onde ficam as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e de Políticas para a Mulher (SP Mulher), no Memorial da América Latina, está iluminado na cor rosa neste mês de outubro. A ação marca a campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, no mês internacionalmente conhecido como ‘Outubro Rosa’.

Criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, a efeméride é celebrada anualmente em todo o mundo com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre as doenças que acometem as mulheres.

“É um gesto de solidariedade e de apoio à campanha Outubro Rosa. Esta lembrança à data reforça o compromisso conjunto sobre a importância da conscientização do câncer de mama e com a saúde da mulher“, diz Marcos da Costa, secretário da SEDPcD.

“Iluminar o prédio de rosa é um símbolo poderoso de apoio à saúde da mulher. Precisamos continuar a promover a conscientização e o autocuidado, garantindo que todas as mulheres tenham acesso à informação e aos recursos necessários para a prevenção do câncer de mama”, afirma a Secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.