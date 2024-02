Preços mais baixos atraem turistas para o Carnaval na praia

Os foliões já estão preparando a fantasia e, no que depender dos valores das diárias de locação de casas e apartamentos nas praias paulistas, o Carnaval deste ano vai ser bem animado.

Litoral Norte, das cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Bertioga, casas de 3 e 4 dormitórios e apartamentos de 1 dormitório tiveram reduções nos preços do aluguel/dia, que variaram de -19,29% a -45,94%. Só estão mais altos os valores pedidos pelos locadores de casas de 2 dormitórios (+51,43%), e apartamentos de 2 e 3 dormitórios (+13,56% e +23%, respectivamente).

Os turistas que optarem pelas cidades de Santos, Guarujá e São Vicente também vão pagar mais barato se alugarem casas de 3 dormitórios, que custavam R$ 1.425,00 no Carnaval passado, e agora saem por R$ 1.000,00/dia. Além disso, tiveram queda nos valores de locação apartamentos de 01, 02, 03 e 04 dormitórios, com índices negativos que ficaram em -45,42%, -44,85%, -8,35% e -8,71%.

Mas foi no Litoral Sul, de cidades como Praia Grande, Mongaguá Itanhaém e Peruíbe, que a Pesquisa CRECISP encontrou a maior redução no valor de aluguel de temporada para esse feriado. Os carnavalescos que optarem por essa região vão pagar 64,28% a menos se quiserem alugar uma casa de 2 dormitórios, que custava R$ 700,00 e agora sai por R$ 250,00 por dia.

No Litoral Sul, o único tipo de imóvel que subiu de preço foram as casas de 4 dormitórios, cuja diária era de R$ 966,00 e passou para R$ 1.750,00 este ano. Também no litoral Centro, essas casas de mesmo porte sofreram alta nas diárias, saltando de R$ 1.920,00 para R$ 3.100,00.

E no Litoral Norte, os preços subiram para casas de 2 dormitórios e para apartamentos de 2 e 3 dormitórios na comparação com o Carnaval passado.

“Ainda é possível encontrar boas ofertas para a locação de temporada, em imóveis de diversos tamanhos que podem oferecer conforto a toda a família ou a grupos de amigos. E com essa queda nos valores das diárias, a perspectiva é de que haja um crescimento no número de turistas no Litoral”, analisou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.

Ele lembrou, no entanto, que essas ofertas foram obtidas em consultas a imobiliárias e corretores da região. “Aconselho que os interessados somente fechem negócio com a intermediação de um profissional imobiliário, já que são cada vez mais comuns os golpes em pessoas desavisadas que não se previnem e acabam nas mãos de estelionatários.”

Litoral Norte

Kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Casas 2023 _ R$ 266,00 R$ 766,00 R$ 2.220,00 R$ 3.420,00 Casas 2024 _ _ R$ 1.160,00 R$ 1.406,00 R$ 2.760,00 Variação _ _ 51,43% -36,66% -19,29% Aptos 2023 _ R$ 370,00 R$ 737,00 R$ 1.000,00 R$ 2.666,00 Aptos 2024 _ R$ 200,00 R$ 837,00 R$ 1.230,00 _ Variação _ -45,94% 13,56% 23,00% _

Litoral Centro

Kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Casas 2023 _ R$ 410,00 R$ 840,00 R$ 1.425,00 R$ 1.920,00 Casas 2024 _ _ R$ 845,00 R$ 1.000,00 R$ 3.100,00 Variação _ _ 0,59% -29,82% 61,45% Aptos 2023 _ R$ 733,00 R$ 816,00 R$ 862,00 R$ 1.205,00 Aptos 2024 _ R$ 400,00 R$ 450,00 R$ 790,00 R$ 1.100,00 Variação _ -45,42% -44,85% -8,35% -8,71%

Litoral Sul

Kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Casas 2023 _ R$ 400,00 R$ 700,00 R$ 936,00 R$ 966,00 Casas 2024 _ _ R$ 250,00 R$ 520,00 R$ 1.750,00 Variação _ _ -64,28% -44,44% 81,15% Aptos 2023 _ R$ 332,00 R$ 606,00 R$ 710,00 R$ 1.720,00 Aptos 2024 _ R$ 300,00 R$ 580,00 R$ 700,00 _ Variação _ -9,63% -4,29% -1,40% _