Preço dos ovos dispara no Brasil e preocupa consumidores

Nos últimos meses, a acessibilidade dos ovos, tradicionalmente uma opção alimentar econômica, tem sido comprometida por um aumento significativo nos preços. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), desde a segunda quinzena de janeiro, os fornecedores repassaram aos varejistas reajustes que podem chegar até 40% em diversas regiões do Brasil.

Alta demanda e restrição de oferta

De acordo com Marcio Milan, vice-presidente da Abras, a alta demanda, impulsionada pela proximidade da Quaresma e a restrição na oferta têm gerado preocupações entre os supermercadistas. “As empresas estão se preparando para atender à demanda sazonal, mas os sucessivos aumentos de preços e a escassez no fornecimento são fatores alarmantes”, afirmou Milan. Ele ainda destaca que muitos consumidores estão optando pelos ovos como alternativa às proteínas mais caras, como carne e peixe.

Além do impacto financeiro nos lares brasileiros, os consumidores também notam uma alteração na qualidade dos produtos disponíveis nas prateleiras.

Mudanças na classificação dos ovos

Com a implementação da Portaria SDA nº 1.179, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, ocorrida em setembro de 2024, houve uma mudança na classificação dos ovos. Essa nova normativa reduziu o peso médio dos ovos em cerca de 10 gramas por unidade, alterando a categoria de “pequeno” para “médio”, o que pode afetar ainda mais o custo-benefício para o consumidor.

A situação atual evidencia um cenário desafiador para os brasileiros que dependem desse alimento básico em sua dieta diária. O aumento contínuo nos preços e as mudanças nas classificações refletem as complexidades do mercado alimentício nacional e a necessidade urgente de medidas que garantam a acessibilidade alimentar para toda a população.