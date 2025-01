Preço da energia solar cai 3% no Brasil, apesar da alta de insumos

O aumento nos preços de equipamentos fotovoltaicos não elevou os custos para os consumidores finais de energia solar no Brasil. Apesar da alta nos preços dos insumos, o custo da energia solar para residências ficou 3% mais barato no quarto trimestre de 2024, caindo de R$ 2,53 para R$ 2,46 por Watt-pico (Wp), em comparação ao trimestre anterior. Os dados são do Radar, indicador trimestral produzido pela Solfácil, maior ecossistema de energia solar da América Latina.

A pesquisa indicou que a principal razão para a queda nos preços foi a necessidade dos integradores de manterem-se competitivos em um mercado cada vez mais disputado. Com o aumento dos preços dos equipamentos, muitas empresas se viram forçadas a reduzir seus preços para atrair clientes. Além disso, negociações prolongadas dificultaram o repasse dos custos mais altos para os consumidores.

“Os integradores enfrentam um cenário desafiador, em que manter preços competitivos é crucial para não perder mercado. Essa dinâmica tem beneficiado os consumidores, que continuam acessando sistemas de energia solar a preços mais acessíveis, mas afeta a rentabilidade do setor”, afirma Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil.

O levantamento mostra ainda que, entre as faixas de potência analisadas, apenas os projetos de até 4 kWp apresentaram uma desaceleração na queda dos preços, com retração de 2% em relação ao trimestre anterior.

Embora os dados do quarto trimestre de 2024 apontem uma redução nos custos ao consumidor, o setor deve enfrentar um novo contexto em 2025. Mudanças tributárias devem elevar significativamente o preço dos equipamentos, o que pode impactar os valores finais ao consumidor.

Dados do quarto trimestre de 2024. Fonte: Radar/ Solfácil

Maioria dos estados registra queda no preço da energia solar

Quase todos os estados do país registraram queda no preço da energia solar, com Paraná e Tocantins liderando o ranking, com uma redução de 7%, seguidos do Rio de Janeiro e Piauí, ambos com queda de 6%, enquanto São Paulo, Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul registraram quedas de 5%. Por outro lado, Espírito Santo (-2%), Sergipe (-2%), Amapá (-1%) foram os únicos estados a registrar aumento nos preços médios.

Centro-Oeste se mantém como a região mais barata para a energia solar

O Centro-Oeste se mantém como a região mais acessível para a instalação de energia solar no Brasil, com o custo médio de R$ 2,36 por watt-pico (Wp), uma redução de 2% em relação ao trimestre anterior. Na sequência, o Sul aparece com R$ 2,44 (Wp), após queda de 4%.

O Sudeste, por sua vez, registrou R$ 2,48 (Wp), acima da média nacional, apesar de uma redução de 3%. Já o Nordeste marcou R$ 2,45 (Wp), também com queda de 2%. A região Norte desponta como a mais cara para projetos solares, com R$ 2,60 (Wp), mesmo após recuo de 4% no período.